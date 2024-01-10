台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站10日在鳳山戶政事務所等處進行反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



距離1月13日第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投開票日僅剩3天，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今﹙10﹚日辦理便民行動服務，前往鳳山戶政事務所、新住民服務團體及社區服務據點進行反賄選宣導，提醒投票應注意的相關選務規定，呼籲新住民朋友們同「新」協力，維護乾淨、公正的民主選舉。

高雄市第一服務站表示，賄選態樣推陳出新，除常見以走路工、茶水費等名目給予現金、禮券，或是贈予有經濟價值的日用品外，也包括提供返鄉交通、餐會、旅遊、聯誼、抽獎等與成本顯不相當之活動，面對這些賄選行為，選民應勇於拒絕！

另以強暴脅迫、虛偽設籍、不實訊息、選舉賭盤及境外勢力介入選舉等不法行為，也都會構成妨害選舉罪嫌，並觸犯刑法。

已取得身分證的新住民小燕表示，臺灣的總統大選很熱鬧，同鄉姊妹們會在群組討論，大家都知道選賢與能，並期待心目中的候選人能勝出。

高雄市第一服務站特別提醒，投票日當天，請勿在FB、LINE等社群群組，公開張貼候選人政見及表達投票意向的文章，或發表特定候選人的評價及民調，只要有涉及競選或助選的行為，便有可能違反選罷法，並視犯罪情節，最高將處以新臺幣200萬元以下罰鍰。

高雄市第一服務站主任徐志權呼籲所有新住民朋友，全力防止選舉賭盤影響大選，絕不讓境外勢力及各種假訊息干擾選舉，如發現賄選或妨害選舉等情事，可運用法務部專線0800-024-099或重大刑案及國安案件專線0800-566-666檢舉，也可撥打高雄市第一服務站或高雄市專勤隊檢舉專線(電話：07-715-1660或07-236-7524)，共同守護臺灣的民主。