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社會 社會焦點 保障人權

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

▲▼ 。（圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人在紐約時報廣場刊登廣告。（圖／翻攝「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新北國三男學生遭割頸，網紅「小商人」自費將「乾哥乾妹」廣告，放在美國紐約時報廣場的電子看板上。而現在新北市五股街頭也出現「乾哥乾妹」廣告。

小商人9日在臉書貼出這張廣告照，「新北五股朋友分享的市容，不是我拍的，不是我掛的，純粹發現台灣天空很藍很漂亮。」他也透露，掛廣告的是「周老闆」，「給周老闆一個讚，防止被找麻煩，不要指名。」

國中生割頸案持續延燒，兇嫌「乾哥」案發後被裁定收容。而原本獲裁定責付監護人的教唆「乾妹」，因發表爭議言論及疑似串證，4日前往警局製作筆錄。法官8日傳喚「乾妹」出庭，訊後改裁定收容。

▼新北地院發布聲明。（圖／新北地方法院）

▲▼新北市某國中生遭割頸死亡之新聞事件 新北地院再次聲明新聞稿 。（圖／新北地方法院）

而針對民眾肉搜「乾哥、乾妹」一事，新北地方法院也發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

新北地院強調，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。

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