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小商人預告「處理猴子」：用他們會怕的方式！律師指這行為恐觸法

小商人揚言要在紐約時代廣場的電子看板放上乾哥、乾妹的照片輪播。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人揚言要在紐約時代廣場的電子看板放上乾哥、乾妹的照片輪播。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

圖文／CTWANT

新北國三男學生遭割頸，兇嫌「乾哥」在法院打卡，如今更爆出「乾妹」向目擊同學要求串證。然而警方依法向少年法庭聲請同行書和搜索票，卻2度遭到駁回。小商人揚言要在紐約時代廣場的電子看板放上乾哥、乾妹的照片輪播，「他們不怕法律，那就用他們會怕的方式去處理。」對此，律師提醒恐觸法。

小商人昨（4日）晚間在臉書發文表示，紐約時代廣場的電子看板審核很嚴格，因此先弄了一個最簡易版的，看看效果如何，「用英文寫太多資訊容易被拒，所以我的經驗就是用中文，我可以亂掰。」

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▲▼ 。（圖／）

▲小商人標出廣告看板位置。（圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

小商人提到，比如之前的口交惡徒，就是掰說是21點高手（Blackjack BJ簡寫），才過審的，所以再來除了各位的作品，自己也會偷偷的置入更多資訊。

小商人說，「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試。針對猴子，我們有處理猴子的辦法。他們不怕法律，那就用他們會怕的方式去處理。」

不過，根據《中時電子報》報導，立勤國際法律事務所合署律師呂俊杰表示，刑法第四條規定，犯罪之行為或結果，有在中華民國領域者，就是在中華民國領域內犯罪，「因此從小商人的行為來做分析，無論是收集或者是利用個資，若檢警認為造成國內的少年犯受有侵害的結果，則仍有認為屬於在國內犯罪的空間。」

呂俊杰指出，若被認為違反個資法的犯罪結果地，屬於在我國，就是我國具有審判權之犯罪，仍可能觸法。

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