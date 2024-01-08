小商人登「乾哥乾妹」廣告　師搖頭：以暴制暴只會加深仇恨

▲犯案少年離開少觀所後就回到一般校園，引發外界質疑「縱虎歸山」，因此建議應設置中途學校安置。（示意圖／CTWANT提供）

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國小暴力事件暴增，當這些孩子升上國中後，暴力程度自然向上升級！中部一名國二生跟同學在廁所談判，憤怒下勒住對方脖子，結果受害學生呼吸困難不支倒地，幸好有老師發現及時將兩人分開，否則恐怕發生憾事。這位國二生和日前割頸的15歲少年一樣，都是經常進出警局的問題人物，回到校園成為不定時炸彈。花蓮偏鄉小學老師唐宇新認為，《中途學校法》和《輔導管教辦法》應該趕緊修法，讓中途學校納入少事法、少觀所學生，「將狼與綿羊分開來」，才能真正阻止悲劇繼續發生。

國中生割頸案中教唆的乾妹僅被「責付」，交由家長帶回管教，還多次在網路上嗆聲「未成年法律會保護我」，因為根據《少年事件處理法》，未成年者犯罪（18歲以下）得減刑後，前科也將會在成年後被註銷，兒童犯法更是全面除罪化，因此讓許多人認為《少事法》成為犯罪保護傘，呼籲廢除，甚至有人喊出「未成年重罪也該判死刑」。

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花蓮偏鄉國小老師唐宇新不認同這樣的看法，「國中生割頸案中的乾妹與凶手，案發後被網友肉搜，憤恨的民眾對他們進行『網路社會死』。其中以網紅『小商人」動作最大，他打算租用廣告車將這兩個犯行少年、少女的INS截圖沿街播放。』

唐宇新說，這樣的行為只會加深仇恨，以暴制暴的後果就是會製造出更多暴力網紅，以及更多的私刑正義，然後會誤導青少年處理事情的方式，最後陷入惡性循環。另外，唐宇新也不支持修改《少事法》，除了可能適得其反，也應該要給不慎涉法的未成年人機會改過。

如何建構更完整的社會安全網，才是重點。「以國中生事件來說，可以發現犯案少年、少女的家庭功能不彰，而且交友圈有嚴重的反社會傾向，依照現行的《輔導管教辦法》，最重的懲處不過就是居家管束而已。依這些孩子的原生家庭推論，也不過就是縱虎歸山。」

▲花蓮偏鄉小學老師唐宇新建議修改《輔導管教辦法》和《中途學校法》，藉此設置隔離機制，才能守護校園安全。（圖／CTWANT提供）

白老師在中部一所公立國中教書，她透露之前學校曾有一名國二生叫另名學生去廁所「喬」事情，後來動手勒對方脖子，導致對方倒在地上呼吸困難，幸好有老師同學及時發現。「勒人脖子的學生本身就是問題學生，經常惹事，在校外也與他人發生過糾紛進警局，在學校我們常覺得他就像瘋子一樣到處想惹事，而他的家長也常常維護小孩，所以很難管教。」

白老師說，學生發生事情，學校依規定要向上通報，例如我們通報學生抽菸屢勸不改、學生在校外與人滋事等，但教育局就是回文請學校輔導，並繳交輔導紀錄後結案。「但就是學校輔導過了無效、才會想要向校外相關單位尋求資源與協助，結果兜了一圈又回來學校，這樣我們真的只剩文書工作跟一堆無力感。」

新北市家長聯盟理事長蘇祐晟曾建議，教育部應立即成立中途學校，或是中途機構，讓少觀所出來的孩子先在裡面適應生活觀察狀況，輔導後再回歸正常校園，一個剛從少觀所出來的學生，也會跟監獄裡面的犯人一樣越關越大尾，而直接讓他回歸學校，就是直接把危險丟到校園中。

唐宇新建議修改《輔導管教辦法》和《中途學校法》。「現有的中途學校接收的是少觀所無法管理的學生，或已在少年輔育院的學生，應該修法再納入少事法、少觀所的學生，才能完整中介轉銜。」如此一來，起碼可以區隔高風險學生與一般生。另外，曾安置中途學校的高風險學生，若要重返校園，應經學校行政人員、社工、心輔等人員判定犯行少年行為能融入社會，再轉至脫離少年生活圈的學校。

同時，唐宇新認為也要提供學校必要的搜物權，尤其針對從中途之家或少年觀護所返回校園的學生，為避免攜帶違禁物品到校，只要有合理懷疑，可在相關人員在場下，檢查學生私人物品或抽屜等。唐宇新認為，社會安全網必須社區、學校、家長、社會一起串聯起來，才能連成一個更完整的環，也才能接住更多的孩子，也避免無辜孩子受害。

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