紐約時報廣場登「乾哥乾妹」廣告！小商人怒：只是剛開始而已

▲小商人標出廣告看板位置。（圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前，新北地方法院警告下架國三生割喉案涉案少年的記事、照片等資料，引爆大眾不滿。網紅小商人表示，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，卻被廣告公司告知「會被釘」，不只怒嗆「決定再多送你一支洛杉磯高速公路的T霸」，今（4）日更宣布，即刻起將廣告登上美國紐約時報廣場的電子看板，每小時都會出現。

小商人在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」貼文，不滿道「新聞都報出說這幾位開始串證了，結果新北院2次打槍搜索票，倒是要搞我威脅大車公司的動作特別快」，宣布從美東時間1月4號 0:00 起，每個小時紐約時報廣場都會登出廣告。

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接著，小商人拜託人在東岸的朋友去現場聽聽看有沒有聲音，「有聲音的話，除了會有改良過後更直接的廣告，我還要去Rick roll整個時報廣場的人一個月。」最後還表示，「這個只是剛開始而已，我頂多這個月不下球，X的，30678。」

他也在留言處開嗆，「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試」，直呼「針對猴子，我們有處理猴子的辦法。他們不怕法律，那就用他們會怕的方式去處理。」

小商人12月28日透過臉書表示，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，重申這是支持者自發性的競選廣告。3日被廣告公司通知，有官方交代所有大車公司，若掛他的廣告就會被釘，讓他火大嗆「決定再多送你一支洛杉磯高速公路的T霸，敬請期待，要罰都來。」

針對民眾肉搜當事人一事，新北地方法院日前發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

新北地院強調，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。