紐時看板只是開始！小商人預告「用他們怕的方法」處理割頸案少年

▲紐時廣告看板出現涉事少年、乾妹，「化乾哥為獄伯」。（圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「小商人」不滿新北地院要求社群下架割頸案少年的照片個資，不僅揚言租廣告車公布犯罪少年個資，還租下美國紐約時報廣場電子看板每小時輪播。看板曝光後引發熱議，小商人也直言目的是抗議兒少法，若之後要「處理猴子」，「會用他們怕的方法」。

小商人4日晚間在臉書發文表示，紐約時代廣場的電子看板審核很嚴格，所以先做了一個簡易版的，想先看看效果如何，因為依照過往經驗，如果真的用英文把詳情寫出來，那很可能被拒絕，若用中文就可以隨便編理由。

▲小商人標出廣告看板位置。（圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同）

小商人舉例，之前上架「口交惡徒」的廣告，內容有「BJ」二字，他聲稱是21點高手（Blackjack）的簡寫才過審，所以這次發文徵求各路人馬創意，創作符合16:9比例的影片或照片來刊登，之後他將偷偷置入更多資訊，「您設計，我來放」。

小商人坦言，這次的看板行動是為了抗議兒少法，同時他也有下YouTube廣告，但若要處理「猴子」（指涉事少年、乾妹2人），「我們會用他們怕的方法。」