　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公開高端合約恐影響國際對台看法？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

▲▼薛瑞元聯訪 立法院臨時會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元出席立法院「疫苗採購合約相關事宜」專案報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院9日舉行臨時會，邀請行政院與相關部會，針對高端合約是否公開、是否圖利廠商等問題進行專案報告。民進黨立委吳玉琴質詢時表示，若政府單方面公開高端疫苗合約，恐會影響國際廠對台灣的看法。對此，衛福部長薛瑞元認同這樣的說法，更稱「鴻海也不敢公開跟BNT的合約。」

行政院長陳建仁9日到立法院進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜專案報告並備質詢，薛瑞元列席並於會前接受媒體聯訪。針對選前有無可能公開高端合約？薛瑞元表示，這要看高端程序走的怎麼樣，衛福部是樂觀，提前解密，「因為那本來是要5年」。

吳玉琴質詢時指出，針對高端保密合約要公開，那對BNT或AZ也有同樣要求，這些國際廠商會如何看待台灣？薛瑞元則回應，鴻海也不敢公開跟BNT的合約，因為簽涉到誠信問題。吳玉琴直言，現在在野都沒人關心為何不公開其他國際廠的疫苗，只針對高端在打壓，「我就不知道為什麼」。

▲薛瑞元指出，高端合約是否公開牽涉誠信問題，「鴻海也不敢公開跟BNT的合約」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲薛瑞元指出，高端合約是否公開牽涉誠信問題，「鴻海也不敢公開跟BNT的合約」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

立委邱顯智在會中質疑，雖大部分國家未公開，但瑞士跟歐盟有公開疫苗採購合約，有什麼理由做不到？陳建仁回應，不只是高端這樣，AZ、BNT跟莫德納也都是這樣簽訂，主要理由還是牽涉商業機密跟價格，疫苗的價格會因為供應時間、量有所不同。政府立場也是主張要公開，也跟高端公司協商，希望他公布。

邱顯智追問若不同意不就永遠不公開？陳建仁表示，若有這樣的情況下，就會把相關保密需求部分遮蔽，立法院開過20幾次會議、也看過資料，自己同意人民有知的權利，但政府要講求誠信，誠信是政府簽約最重要的基礎，若因此毀壞政府誠信，未來政府採購任何藥物跟疫苗都會被拒絕，這是對國人健康是有影響的。

ET快訊
21歲男慘遭夾斃！　聯結車駕駛「撿手機沒看路」
侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替
國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普
罔腰被影射「愛滋」哭了　鳳梨：不是先哭先贏
新北死亡車禍！　騎士滿臉血喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公開高端合約恐影響國際對台看法？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

「一顆芒果乾」飛過台灣上空　他PO圖笑了！狂吸1.4萬網友朝聖

吳怡農批國防部「親自示範如何發爭議訊息」！ 要求3點給交代

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

陸擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦鄭重警告：立即停止經濟脅迫介選

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替

「屏南快速道路」有譜了！鄭文燦預告：盡快讓大家聽到核定的好消息

陸擬再砍ECFA關稅減讓　陸委會：一再介選只會適得其反

雲林造勢喊3團結、3承諾　賴清德籲為民主投票

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

2男結婚...媽台上暖心致詞　「上天給予愛人不同的方式」

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

宥勝首開庭「要證明清白」　喊冤：沉默是想保護女生

公開高端合約恐影響國際對台看法？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

「一顆芒果乾」飛過台灣上空　他PO圖笑了！狂吸1.4萬網友朝聖

吳怡農批國防部「親自示範如何發爭議訊息」！ 要求3點給交代

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

陸擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦鄭重警告：立即停止經濟脅迫介選

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替

「屏南快速道路」有譜了！鄭文燦預告：盡快讓大家聽到核定的好消息

陸擬再砍ECFA關稅減讓　陸委會：一再介選只會適得其反

雲林造勢喊3團結、3承諾　賴清德籲為民主投票

華碩推雙14吋螢幕筆電Zenbook DUO　導入AI應用各式場合

法國史上最年輕！　34歲艾塔爾任法總理

公開高端合約恐影響國際對台看法？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

農曆年菜最不想看到什麼？全場狂刷2道菜：又苦又難吃

桃園某國中傳霸凌！男學生棒打「侏儒症同學」　他痛到蹲下

38萬YTR女友「肚痛3天掛急診」嚇哭　醫看X光片：大便太多

千宗湖／為年少尚萬強辯解　國家有責引導少年犯走新路

2寶媽婚後沒激情！每月「找牛郎3次」罪惡求救：該怎麼戒？

情人節必買！Jo Malone推出風格玫瑰系列、SABON高人氣白玫瑰復刻上市

「一顆芒果乾」飛過台灣上空　他PO圖笑了！狂吸1.4萬網友朝聖

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊政黨輪替

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

國家警報大響掀論戰　Discovery專業解說曝

國防部發烏龍警報！張善政曝國家級警訊

吳怡農批國防部發爭議訊息！要求3點給交代

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

侯友宜向柯文哲喊話　白色力量一起下架民進黨「選後藍白共治」

快訊／國家級防空警報發布單位曝光　國防部：未來有異常將適時發布

陸擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦鄭重警告：立即停止經濟脅迫介選

綠議員：肖像遭李全教冒用　柯營應勇敢提告

喊3團結、3承諾　賴清德籲為民主投票

陳瑩拚連任喊選情告急

更多熱門

相關新聞

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉

高端爭議不斷，時代力量立委邱顯智今（9）日質疑高端採購有無落實決標公告，讓行政院長陳建仁罕見動怒，九度強調「有決標公告」，大批這是散佈假消息、用假消息打擊政府。不過，衛福部疾病管制署晚間表示，高端疫苗因涉及「商業機密」得不對外公告決標，將未刊登決標資料傳送至工程會電腦資料庫誤認即屬決標公告之意，衛福部深感抱歉。

吳斯懷講「高端網路笑話」強調自己言論免責　薛瑞元：我又沒要告你

吳斯懷講「高端網路笑話」強調自己言論免責　薛瑞元：我又沒要告你

藍提高端專案報告「藍委不捧場」險未成會　綠委也動員才達法定人數

藍提高端專案報告「藍委不捧場」險未成會　綠委也動員才達法定人數

王鴻薇稱「新事證」高端股東捐錢給綠　陳建仁打臉：股東有4萬多人

王鴻薇稱「新事證」高端股東捐錢給綠　陳建仁打臉：股東有4萬多人

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」

關鍵字：

高端薛瑞元鴻海BNT

讀者迴響

熱門新聞

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

罔腰體重掉到42kg！宣布暫時停工：睡不好吃不下

「40萬網紅夫妻」中川秀美懷孕了！　結婚9年圓夢爆淚

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

怒控好姐妹偷吃老公！「PTT表特聖女」點名小三開戰

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

罔腰崩潰哭訴「走不出來」！老公心疼：前任還是不放過

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊政黨輪替

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面