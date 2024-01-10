公開高端合約恐影響國際對台看法？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

▲衛福部長薛瑞元出席立法院「疫苗採購合約相關事宜」專案報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院9日舉行臨時會，邀請行政院與相關部會，針對高端合約是否公開、是否圖利廠商等問題進行專案報告。民進黨立委吳玉琴質詢時表示，若政府單方面公開高端疫苗合約，恐會影響國際廠對台灣的看法。對此，衛福部長薛瑞元認同這樣的說法，更稱「鴻海也不敢公開跟BNT的合約。」

行政院長陳建仁9日到立法院進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜專案報告並備質詢，薛瑞元列席並於會前接受媒體聯訪。針對選前有無可能公開高端合約？薛瑞元表示，這要看高端程序走的怎麼樣，衛福部是樂觀，提前解密，「因為那本來是要5年」。

吳玉琴質詢時指出，針對高端保密合約要公開，那對BNT或AZ也有同樣要求，這些國際廠商會如何看待台灣？薛瑞元則回應，鴻海也不敢公開跟BNT的合約，因為簽涉到誠信問題。吳玉琴直言，現在在野都沒人關心為何不公開其他國際廠的疫苗，只針對高端在打壓，「我就不知道為什麼」。

▲薛瑞元指出，高端合約是否公開牽涉誠信問題，「鴻海也不敢公開跟BNT的合約」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

立委邱顯智在會中質疑，雖大部分國家未公開，但瑞士跟歐盟有公開疫苗採購合約，有什麼理由做不到？陳建仁回應，不只是高端這樣，AZ、BNT跟莫德納也都是這樣簽訂，主要理由還是牽涉商業機密跟價格，疫苗的價格會因為供應時間、量有所不同。政府立場也是主張要公開，也跟高端公司協商，希望他公布。

邱顯智追問若不同意不就永遠不公開？陳建仁表示，若有這樣的情況下，就會把相關保密需求部分遮蔽，立法院開過20幾次會議、也看過資料，自己同意人民有知的權利，但政府要講求誠信，誠信是政府簽約最重要的基礎，若因此毀壞政府誠信，未來政府採購任何藥物跟疫苗都會被拒絕，這是對國人健康是有影響的。