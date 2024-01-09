藍提高端專案報告「藍委不捧場」險未成會　綠委也動員才達法定人數

▲行政院院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前提案，要求立法院召開臨時會就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」進行專案報告，但今（9日）召開臨時會時，國民黨僅26人出席、民眾黨3人、時代力量3人，未達成會所需人數，險些未能成會；靠民進黨團動員22名立委才成會，民進黨團總召柯建銘批評，連自家人都不捧場、沒興趣，就是自覺選情告急，亂演ㄧ通。

立法院臨時會今（9日）就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」進行專案報告，邀請行政院長陳建仁列席。

至於高端疫苗相關問題處理情形，柯建銘表示，立法院已由院長做過三次院會專案報告，委員會專案報告十六次，調閱小組兩次，預算執行也經審計部查核，63件相關訴訟案件，最後也都以查無不法，簽結，國民黨此舉除了利用專案報告再進行抹黑攻擊。

柯建銘直言，不外乎侯康選情告急想轉移焦點，當侯凱旋苑、新莊土地遮羞布，國民黨黔驢技窮，敗象已露，侯趙必敗無疑，道理至明；盧秀燕市長宣誓，侯當選不當行政院長、不入閣。另侯友宜亂演模擬宣誓就職，亦是自覺選情告急，方寸亂矣！敗象難挽，情急之下，亂演ㄧ通。

柯建銘表示，最離譜的事：要求開臨時會卻動員不力、意興闌珊，院會成會後1/3出席，需至少38席；今天國民黨38人出席26人，民眾黨3人、時力3人、民進黨22人，共54人，假如不是民進黨動員22人，在野黨32人，不足法定人數38席，早就散會了；數目顯示國民黨38人無法全員到齊，跡象顯示連自家人都不捧場，沒興趣。

柯建銘質疑，這不是敗象什麼是敗象？黔驢技窮了，難挽頹勢，只有抹黑攻擊，沒有願景的國民黨勢必苦吞敗果、可期。