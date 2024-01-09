吳斯懷講「高端網路笑話」強調自己言論免責　薛瑞元：我又沒要告你

▲陳建仁就高端採購案專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委吳斯懷今（9日）在立法院質詢時指出，衛福部長薛瑞元等官員曾被拍到與賴清德競辦發言人陳世凱在立院附近碰面，質疑是否為高端報告串證？薛瑞元回應，是去找民進黨團總召柯建銘討論今日臨時會，可以直接問柯建銘，別拿這種東西污衊我。吳則表示，只是把網路笑話告訴你，我有言論免責權。此言一出，原本神色嚴肅的薛瑞元忍不住笑場，並脫口「我又沒有要告你。」

吳斯懷質疑，高端為何不可以公開資訊？衛福部兩次行文給高端，高端都沒有回，政府威信何在，哪個上市上櫃公司敢不理政府公文？薛瑞元表示，資訊未公開是合約限制，難道跟民間企業簽約後，政府要用強烈的公權力去違約嗎？

吳斯懷指出，合約有無除外條款？重大弊案可能是否觸發除外條款？薛瑞元表示，司法機關調查時可以揭露，但要遵守相關程序。法務部長蔡清祥則表示，若有例外情形當然可以遵照辦理，要看契約並比照相關規定。

吳斯懷也質疑，官員應保持行政中立，尤其身為部長，去競選總部幹什麼？薛瑞元回應，是去找民進黨團總召柯建銘討論今天要開臨時會，柯建銘早上在這邊走來走去，直接問他就知道了。陳建仁也補充這是指鹿為馬。

吳斯懷質疑，這段話誰能證明？要取信於民。薛瑞元指出，在場還有立委洪申翰，你可以問他。吳斯懷說不要。薛此時激動表示，你又不求證、又要拿這種東西污衊我。

吳斯懷此時強調，網路說你去串證，自己只是問你去幹嘛，不是污衊你、也沒有說你怎樣，只是把網路笑話告訴你，不是我講的，我有言論免責權。薛一聽忍不住笑場，並表示「我又沒有要告你。」他也表示，有人做夢有做夢的權利，自己沒有解釋的義務，「委員要這樣子嗎？要把這樣錯誤的消息這樣傳嗎？」