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陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉：涉商業機密得不公告

▲▼行政院院長陳建仁提出「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院長陳建仁（左）與衛福部長薛瑞元（右）出席立法院「疫苗採購合約相關事宜」專案報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端爭議不斷，時代力量立委邱顯智今（9）日質疑高端採購有無落實決標公告，讓行政院長陳建仁罕見動怒，九度強調「有決標公告」，大批這是散佈假消息、用假消息打擊政府。不過，衛福部疾病管制署晚間表示，高端疫苗因涉及「商業機密」得不對外公告決標，將未刊登決標資料傳送至工程會電腦資料庫誤認即屬決標公告之意，衛福部深感抱歉。

邱顯智在臨時會質詢後於臉書PO文指出，陳建仁在未查明事實的情況下，信誓旦旦表示「有決標公告」，並指他「用假消息來打擊政府」，用不理性的態度回應立委監督，失去了院長應有的高度，他希望陳建仁在查清楚事實後，正式對外回應。

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邱顯智強調，如果他搞錯了，真的有決標公告，他願意向陳建仁致歉；如果陳建仁弄錯了，真的沒有對外公告決標，「您也應該對於不適當的言行致歉。」

疾管署副署長羅一鈞晚間說明，為執行防疫業務，辦理各類防疫物資之採購案件，包含疫苗、藥品、防疫器材與裝備等各項防疫物資，若無特別簽訂商業保密條款，原則上均依《政府採購法》第61條辦理決標公告。但在特殊情況下，若決標內容涉及「商業機密」之機密採購，機關得不將決標內容納入決標結果之公告及對各投標廠商之書面通知。

羅一鈞解釋，高端疫苗相關決標資料（內容含：公告標案案號、開標時間、決標日期、登入日期等），因涉及商業機密，並不是真的公告在外網，而是傳到工程會電腦資料庫。疾管署辦理各項防疫物資(如新冠疫苗、猴痘疫苗、瑞德西韋、莫納皮拉韋)等之採購，涉及商業保密條款者，均依照該規定辦理，程序上沒有問題。

然而今日院會質詢時，未能第一時間傳達正確資訊，誤認已將未刊登的決標資料傳送至工程會電腦資料庫即屬決標公告之意，衛福部深感抱歉。

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