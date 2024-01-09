王鴻薇稱「新事證」高端股東捐錢給綠　陳建仁打臉：股東有4萬多人

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（9日）針對高端採購合約專案報告，國民黨立委王鴻薇質詢時稱「我有高端新事證」，2020年總統蔡英文競選時，有高端股東捐贈政治獻金。此時，行政院長陳建仁打斷並表示，高端股東有4萬多人，再怎麼找還是會找到願意捐政治獻金者，這樣說法不公允。王鴻薇隨後結束這個話題，並表示自己是不解為何不公布報告，也替賴清德不值。

立法院今進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告，邀請行政院長陳建仁率列席。陳建仁回應，世界上絕大部分國家採購疫苗時都會簽訂保密條款，也不只是高端這樣，AZ、BNT跟莫德納也都是這樣簽訂，政府立場也是主張要公開，但保密協定條款規範下，要雙方同意。政府也跟高端公司協商，希望他公布。

王鴻薇質詢時指出，陳建仁剛剛備詢時稱有「兩位縣市首長」防疫沒做好，是指誰？陳建仁回應，雙北市長。王認為，在立法院專案報告時，行政院長特別批評其他兩位總統候選人，這樣的作法是行政不中立。

陳建仁表示，自己就事論事，談防疫的結果。王則不接受並重申，攻擊兩位非執政黨總統候選人，就代表行政不中立。她不理會陳建仁希望解釋，並表示，「隨便啊，不用回答，我就是要指控你行政不中立！」

王鴻薇質疑，高端重訊稱「採購機關要求保密」既然有錯，為何不提告？衛生福利部長薛瑞元表示，當時就有發文給高端請求公開合約，但高端的重訊如何公布、是否有錯，並非衛福部管理權責。金管會主委黃天牧則表示，重訊發布是依照相關辦法，內容是由櫃買中心做確認，會請櫃買中心去了解發布的相關背景。

王鴻薇再控，高端合約有這麼大爭議，舉國都質疑為什麼高端合約不公開，連賴清德都說要公開，整個行政院都把他的話當空氣，到底在怕高端什麼？法務部應調查衛福部有無瀆職？薛瑞元問王鴻薇要不要去提告？法務部長蔡清祥則強調，這非法務部職責範圍，而是檢調機關要負責，就他了解，過去檢調也已經調查過相關案件。

王鴻薇此時得意表示，自己有新事證，會請地檢署偵辦，自己很好奇為何政府對高端莫可奈何？高端只會濫訴，政府卻對他予取予求？王也質疑陳建仁有無收受高端政治獻金，陳表示沒有，王鴻薇表示願意幫陳建仁背書，「你確實沒有。」

王鴻薇接著表示，蔡英文跟賴清德2020年搭擋選總統時，就有接受到高端股東政治獻金。此時陳建仁打斷並表示，高端股東有4萬多人，再怎麼找還是會找到願意捐政治獻金者，這樣說法不公允。王鴻薇隨後結束這個話題，並表示自己是不解為何不公布報告，也替賴清德不值。