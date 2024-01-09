　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市松信雙姝互揭廣告看板違規　許淑華再嗆徐巧芯當狗仔

▲▼民進黨台北市立委候選人許淑華廣告看板遭檢舉違規，今火速拆除。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市立委候選人許淑華廣告看板遭檢舉違規，今火速拆除。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市第七選區立委選舉戰況激烈，國民黨候選人徐巧芯競選總部廣告遭民眾檢舉違規，但他也在臉書上指對手、民進黨立委候選人許淑華，選區內掛的看板違規放上「候選人」，被檢舉以後收到通知也完全不處理。對此，徐、許兩方今天下午陸續拆除廣告，許還指徐當狗仔偷拍，人民要選的是一個能當靠山的人，「我願意當人民的靠山，人民要選的也是一個可以好好依靠、可以解決問題的民代，而不是選一個只會偷拍的狗仔」。

面對徐巧芯在臉書上指廣告看板違規，許淑華9日下午緊急出面說明，並在3點時進行拆除作業。許說，這種小事讓大家勞師動眾，但是她要宣示的，只要是違法違規的事情她都會依法辦理，「但是我絕對不會當狗仔到處檢舉別人或是製造別人麻煩」，其實違規事情事小，這次選舉抹黑造謠行徑不斷在媒體上出現，民眾也看得非常厭煩，要就這次部分做說明。

針對違停一事，許淑華說明，早上她在中崙市場掃街，司機在外面等，可能因為這樣被拍到違規的部分，「結果沒想到她直接就請別的側翼發臉書指控我，我當時根本不知道什麼狀況」，接著還有網友反拍她，然後去澄清發現原來偷拍的不是民眾檢舉而是徐議員本人。

許淑華強調，違規是事實，馬上就打給分局開罰單，「違規是事實就開罰單，我承認，我虛心接受，該被罰就被罰，但我絕對不會欺壓警察」。

接著許淑華說，徐巧芯又在臉書上指控她的帆布廣告，「我這帆布廣告掛這麼久，我也完全不曉得發生什麼事情，現在要認真選舉比較重要」。後來才知道，徐因為帆布廣告違規，就發臉書檢舉她，「她違法還要發臉書檢舉我，所有一切抹黑造謠，包括狗仔偷拍，這樣的行徑不是只有現在，從初選時對費鴻泰委員就是這樣，先抹黑費委員假摔、指控賄選，極盡所能攻擊他。

「我要嚴厲對徐議員的行為提出一個質疑，難道立委要選一個狗仔嗎？」許淑華強調，人民要選的是一個能當靠山的人，「我願意當人民的靠山，人民要選的也是一個可以好好依靠、可以解決問題的民代，而不是選一個只會偷拍的狗仔」。

▲▼民進黨台北市立委候選人許淑華廣告看板遭檢舉違規，今火速拆除。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
中國四大衛星發射中心　2023平均每週發射至少一枚火箭
酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？
發射衛星也要國家警報？　陳建仁解答：還是請民眾小心
國防部衛星、飛彈分不清？　 朱立倫：Missile是飛彈！別
快訊／陸「探針衛星」發射影片曝光　長征火箭「第506次飛行」
快訊／是衛星！　國防部道歉了
微博熱議「台灣響國家級警報」　 陸網嘆：萬萬沒想到啊！
六福村發射「優惠警報」：已飛越至官網中　網評價兩極
「中國發射衛星」全台警報狂響！　揭秘「愛因斯坦探針衛星」
23種情境會發「國家級警報」！地震、海嘯、火山都有　發送只需
快訊／蔡英文：那是衛星不是飛彈別擔心
陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻
長輩看警報恐慌「誤以為是飛彈」！他嘆1點：豈有此理
徐巧芯見防空警報「英文寫Missile」　網愣：中英文各自表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疑國防警報大響製造恐懼感？　游淑慧：會更怕賴清德當選飛彈真的來

酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？

中共4飛彈曾飛過台灣本島上空！ 　國防部當時沒通知被罵翻

國防部衛星、飛彈分不清？　 朱立倫：Missile是飛彈！別誤導民眾

發射衛星經過領空也要國家警報？　陳建仁解答1危險：還是請民眾小心

快訊／是衛星！國防部向國人致歉　「飛越本島南部上空、高度大氣層外」

北市松信雙姝互揭廣告看板違規　許淑華再嗆徐巧芯當狗仔

快訊／蔡英文「那是衛星不是飛彈別擔心」　民主社會就要公開透明

陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻

快訊／陳建仁備詢時接警報誤稱「中國射飛彈」　快速澄清：剛剛口誤

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

疑國防警報大響製造恐懼感？　游淑慧：會更怕賴清德當選飛彈真的來

酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？

中共4飛彈曾飛過台灣本島上空！ 　國防部當時沒通知被罵翻

國防部衛星、飛彈分不清？　 朱立倫：Missile是飛彈！別誤導民眾

發射衛星經過領空也要國家警報？　陳建仁解答1危險：還是請民眾小心

快訊／是衛星！國防部向國人致歉　「飛越本島南部上空、高度大氣層外」

北市松信雙姝互揭廣告看板違規　許淑華再嗆徐巧芯當狗仔

快訊／蔡英文「那是衛星不是飛彈別擔心」　民主社會就要公開透明

陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻

快訊／陳建仁備詢時接警報誤稱「中國射飛彈」　快速澄清：剛剛口誤

馬桶蓋下方裝針孔偷拍心儀女同事！　色男判拘50天

疑國防警報大響製造恐懼感？　游淑慧：會更怕賴清德當選飛彈真的來

林逸欣解鎖家鄉跨年！新MV「化身吉他手」圓夢

散步到一半國家級警報狂響　柴柴「翹屁股定格」臉貼地板放空

境外污染明天來襲！環境部：全台空品多為橘色提醒

吳鐵肩／逾半選民盼政黨輪替　侯康配謀求多人最大幸福

中國四大衛星發射中心功能各異　2023平均每週發射至少一枚火箭

航港局新年度聚焦提升船舶航行安全　促進航運產業永續發展

30歲網紅疑因「彈菸灰」被殺身亡！　兇手「狂砍他腦袋10多刀」

酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

政治熱門新聞

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

爆羅致政私密片「還有20部高清」？　凌濤：特寫部位用「道具」

快訊／陳建仁備詢時接警報誤稱「中國射飛彈」　快速澄清：剛剛口誤

快訊／是衛星！國防部向國人致歉

駁私生子傳言　賴清德：我馬上做DNA檢測

藍營再爆羅致政20段不雅片　羅3點聲明批假影片：國安單位應介入調查

快訊／蔡英文「那是衛星不是飛彈別擔心」　民主社會就要公開透明

陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻

分析投柯3主流族群　胡采蘋：肉便器很難聽，但恐怕你就是這個角色

背後那顆痣也遭深偽？　他喊話羅致政：公開後背證清白

國防部：中共空飄氣球「監控不擊落」！

賴清德首拋「改革健保給付制度」全國會議

賴競總：不投票國家倒退力量就會回來

更多熱門

相關新聞

不滿共餐活動遭污衊！中和28位里長告吳崢

不滿共餐活動遭污衊！中和28位里長告吳崢

新北市共28名里長，因為不滿民進黨立委候選人吳崢捏造事實，污衊捏造公益共餐活動為其他候選人買票，導致名譽受損，今(9)日下午3時30分前往新北市地檢署，提告吳崢意圖使人不當選。

賴清德、蕭美琴接棒站台王美惠

賴清德、蕭美琴接棒站台王美惠

徐巧芯見防空警報「英文寫Missile」

徐巧芯見防空警報「英文寫Missile」

「想拍出時代力量的溫柔堅定」　金馬導演主動請纓操刀競選廣告

「想拍出時代力量的溫柔堅定」　金馬導演主動請纓操刀競選廣告

新華社跟風「在路上」　賴：盼看到民主精神

新華社跟風「在路上」　賴：盼看到民主精神

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024台北市立委許淑華徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面