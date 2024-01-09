北市松信雙姝互揭廣告看板違規　許淑華再嗆徐巧芯當狗仔

▲民進黨台北市立委候選人許淑華廣告看板遭檢舉違規，今火速拆除。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市第七選區立委選舉戰況激烈，國民黨候選人徐巧芯競選總部廣告遭民眾檢舉違規，但他也在臉書上指對手、民進黨立委候選人許淑華，選區內掛的看板違規放上「候選人」，被檢舉以後收到通知也完全不處理。對此，徐、許兩方今天下午陸續拆除廣告，許還指徐當狗仔偷拍，人民要選的是一個能當靠山的人，「我願意當人民的靠山，人民要選的也是一個可以好好依靠、可以解決問題的民代，而不是選一個只會偷拍的狗仔」。

面對徐巧芯在臉書上指廣告看板違規，許淑華9日下午緊急出面說明，並在3點時進行拆除作業。許說，這種小事讓大家勞師動眾，但是她要宣示的，只要是違法違規的事情她都會依法辦理，「但是我絕對不會當狗仔到處檢舉別人或是製造別人麻煩」，其實違規事情事小，這次選舉抹黑造謠行徑不斷在媒體上出現，民眾也看得非常厭煩，要就這次部分做說明。

針對違停一事，許淑華說明，早上她在中崙市場掃街，司機在外面等，可能因為這樣被拍到違規的部分，「結果沒想到她直接就請別的側翼發臉書指控我，我當時根本不知道什麼狀況」，接著還有網友反拍她，然後去澄清發現原來偷拍的不是民眾檢舉而是徐議員本人。

許淑華強調，違規是事實，馬上就打給分局開罰單，「違規是事實就開罰單，我承認，我虛心接受，該被罰就被罰，但我絕對不會欺壓警察」。

接著許淑華說，徐巧芯又在臉書上指控她的帆布廣告，「我這帆布廣告掛這麼久，我也完全不曉得發生什麼事情，現在要認真選舉比較重要」。後來才知道，徐因為帆布廣告違規，就發臉書檢舉她，「她違法還要發臉書檢舉我，所有一切抹黑造謠，包括狗仔偷拍，這樣的行徑不是只有現在，從初選時對費鴻泰委員就是這樣，先抹黑費委員假摔、指控賄選，極盡所能攻擊他。

「我要嚴厲對徐議員的行為提出一個質疑，難道立委要選一個狗仔嗎？」許淑華強調，人民要選的是一個能當靠山的人，「我願意當人民的靠山，人民要選的也是一個可以好好依靠、可以解決問題的民代，而不是選一個只會偷拍的狗仔」。