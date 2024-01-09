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東部園區周邊6年救16隻　玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

▲玉管處委託研究計畫架設紅外線自動相機，拍下台灣黑熊活動照片。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲玉管處委託研究計畫架設紅外線自動相機，拍下台灣黑熊活動照片。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山園區近年來接獲的台灣黑熊通報次數有逐年增加趨勢，鄰近園區的周邊地區亦開始有零星的救傷紀錄；玉山國家公園管理處有鑑於未來人熊共存及潛在之衝突問題，因此與「社團法人臺灣野灣野生動物保育協會（下簡稱野灣協會）」簽署黑熊救傷備忘錄，健全東部園區之黑熊救傷機制、健全其保育網絡。

玉管處指出，野灣協會自2016年創立，深耕東台灣野生動物保育及救傷工作，並於2020年成立東台灣第一座野生動物醫院「野灣野生動物救傷中心」，多年來已救治並協助眾多傷病之野生動物返回野外，其中不乏台灣黑熊；雙方於1月9日在南安遊客中心簽訂合作備忘錄，重要事項包括：提升東部園區內台灣黑熊傷病救援量能、促進保育工作之推廣、提升第一線保育人員間之交流與救傷技能。

▲玉山國家公園管理處與野灣野生動物保育協會簽署「台灣黑熊救傷合作備忘錄」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，經長期的野外研究，已知玉山園區內至少有139隻台灣黑熊個體，且遺傳多樣性高，可謂台灣黑熊之核心族群，而園區內族群有增長並向鄰近地區擴散之趨勢，其中又以東部園區較為明顯，對鄰近地區之族群可能具有「救援效應（rescue effect）」、降低滅絕風險之功能。

▲玉山國家公園管理處與野灣野生動物保育協會簽署「台灣黑熊救傷合作備忘錄」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園管理處與野灣野生動物保育協會簽署「台灣黑熊救傷合作備忘錄」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，玉山園區近年來每年黑熊通報筆數已自5筆成長至111年度統計34筆的最高峰，112年度亦有25筆，多為痕跡發現及目擊，發現於東部園區者就占半數以上的16筆；另自106年以來，鄰近東部園區之卓溪鄉、海端鄉共累計16筆救傷及獵捕之通報；有鑑於台灣黑熊活動範圍廣大，且常移動至園區外，因此與野灣協會建立跨機關團體之夥伴關係、提升自身及周邊夥伴之監測與應變能力。

玉管處表示，也與卓溪鄉公所及台灣黑熊保育協會共同推動建置卓溪鄉「東部臺灣黑熊保育教育中心」，希望作為東部園區臺灣黑熊環境教育、科學研究之交流場域；現階段並計擬與其他高山型國家公園合作辦理跨域台灣黑熊研究計畫，盼全面瞭解台灣黑熊之遺傳多樣性，並透過與林業及自然保育署花蓮、台東、台中、嘉義及南投等分署的跨單位連結與合作，完整保護台灣黑熊活動棲息地。

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