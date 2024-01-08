玉山園區森林生態保育有成　首見台灣特有新種淡水魚類玉山間爬岩鰍

▲玉山園區首次發現台灣特有新種淡水魚類「玉山間爬岩鰍」。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處委外針對高山溪流魚類及甲殼類物種多樣性進行調查研究，近一年多於高屏溪流域上游之楠梓仙溪及荖濃溪水域，發現並發表世界首見之新種台灣特有淡水魚類─玉山間爬岩鰍，也是玉山主峰南麓之園區溪流最有特色代表的台灣特有高山溪流魚種。

玉管處指出，間爬岩鰍（Hemimyzon）本屬魚類，在中國地區水系稱為間吸鰍，而玉山間爬岩鰍外觀體型修長，身上具有許多白色背斑，背鰭鰭條鰭式與數目、形質特徵都有別於台灣間爬岩鰍（Hemimyzon formosanus）(圖2)；本次「111-112年度玉山國家公園溪流魚類及甲殼類生態資源調查計畫」，由台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄團隊執行，調查研究玉山園區內三大水系區域的多樣性，研究成果並於國際期刊《Zootaxa》正式刊登發表命名。

▲▼台灣間爬岩鰍、玉山間爬岩鰍的標本圖片。（圖／玉山國家公園管理處提供）

陳義雄團隊在濁水溪設置24個樣站，調查到魚類計4科7屬9種、甲殼類計2科2屬2種；在秀姑巒溪設置28個樣站，發現有計4科9屬13種的魚類，及甲殼類計2科2屬3種；在高屏溪的16個樣站中，調查到魚類計3科7屬8種、甲殼類計2科2屬2種；並針對上述溪流水系棲地進行各項基本水文測項的檢測及監控，整體水質評等皆屬優良，濁度於豐水期時的主流環境變動較大，小支流環境則較穩定。

玉管處解釋，本屬魚類因其適應急流的高溶氧瀨區之生態棲所，其溪流生態位階屬於蟲食性魚類，所以玉山間爬岩鰍仰賴非常穩定的常流水和未受汙染的溪流生態系環境，而玉山南麓等各水系森林生態資源保存完好，所以孕育許多穩定族

群，也顯示森林生態保育之重要性；該處呼籲民眾登山活動不隨意丟棄垃圾，減少園區野生動物受人類遊憩行為干擾。