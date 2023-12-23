「玉山之美」國畫特展登場　42幅傑作宣導國土保育永續長存

▲陳銘顯〈玉山群峰〉：氤氳蒼綠的玉山群峰，襯托著台灣屋脊雄偉險峻之氣勢。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處即日起辦理「玉山之美」現代國畫特展開幕，精心規劃玉山系列國畫作品：包括玉山園區之壯麗山川、自然景緻、動植物多樣性、原住民文化和山林遊憩等主題，共約42幅分2梯次展出，內容多樣豐富精彩、深具國土保育意涵，玉管處歡迎民眾蒞臨參觀。

玉管處長盧淑妃表示，玉山以全國頂峰之姿鎮護台灣，為台灣人的聖山和國際名山，歧異多樣的棲地蘊涵繁盛燦爛多姿生態，並有布農族、鄒族、清日古道珍貴人文史蹟，不僅成為生態體驗、登山探索的幽境，亦為眾多藝術家擷取靈感及創作的題材；而玉管處長久以來致力於生態保育，透過藝術的柔性感動亦是重要傳播推廣方式。

▲李淑英〈迷霧中的王者〉：杜鵑花朵盛開綻放下，帝雉家族在迷霧瀰漫的晨昏前來覓食。（圖／玉山國家公園管理處提供）

盧淑妃指出，本次特展由中華現代國畫研究學會理事長陳銘顯帶領的藝術家們，結合傳統藝術及現代美學國畫筆法，將玉山國家公園之美揮灑於畫布上，也描繪對玉山的深刻情感，希望與大眾分享國家公園永續守護國土保育的精神內涵，並希望後續巡迴展覽、將台灣壯麗景緻推向國際。

▲古金益（得米‧米努）〈報戰功〉： 布農族傳統祭儀古調報戰功，石板家屋前歌頌上天贈與的美好。（圖／玉山國家公園管理處提供）

「玉山之美」國畫特展於玉管處南投縣水里遊客中心1樓展出，免費參觀，展期為至113年4月28日止，除農曆除夕及政府臨時公布停止辦公日休館外，每日上午9時至下午5時皆開放參觀；盧淑妃歡迎社會大眾、學校團體撥冗蒞臨參觀，賞味這場玉山國家公園國土保育饗宴。