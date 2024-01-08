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大推侯康配最佳CP組合　盧秀燕：要選顧台中的人

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕8日上午連趕2場車隊掃街，幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪請託拜票，中午和副總統候選人趙少康合體，一起輔選黃健豪，盧強力推薦侯友宜趙少康是最佳CP組合，只有這組人馬明確答應未來會給台中捷運、給更多建設，而不像民進黨，只會來台中拉票，卻以各種理由卡台中的建設。

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車掃，並大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午10點先到太平區，陪林家興車掃拜票，盧說，政黨輪替，高端才能解密，中捷才能核定，換人做，才能打詐除弊，拜託大家多多支持，讓林家興幫台中爭取更多建設。

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

上午11點20分，盧秀燕又趕到北屯區陪黃健豪車掃40分鐘，12點回到黃的競總，合體趙少康，2人一起為黃拉抬聲勢。

盧向鄉親推薦黃健豪之餘，也大推侯康配，大讚這組是最佳CP值，最佳組合，她以中捷藍線為例，3組正副總統候選人中，只有這組敢允諾未來當選，不但會全力給予經費，而且民進黨過去所積欠台中的建設經費，一併彌補。

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

她話鋒一轉說，民進黨一直都在卡捷運藍線，一下子嫌台中捷運經費太貴，一下子又說計劃寫得不好，為何不少達官貴人為了選舉來台中拉票，卻遲遲不願核定計劃？

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧以自身為例，台中市政府在民進黨卡住台中經費之下，施政滿意度還能每年第一，如果讓侯康配當選，台中一定能得到更多建設、更大發展，拜託選民一定要選能顧台中，而不是卡台中的候選人。

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼盧秀燕上午幫黨籍立委候選人林家興、黃健豪車 掃，結束後大推侯康配是最佳CP組合，呼籲選民要選出顧台中、不是卡台中的人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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