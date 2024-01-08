全力拉票守鳳山！邁團隊3首長陪許智傑站路口：1／13出來投票

▲邁市府3首長陪同許智傑站路口拉票。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

總統立委大選進入黃金周，高雄第七選區鳳山選情激烈，民進黨立委許智傑力拚連任，今（8日）一早與陳其邁團隊3位首長們聯合站路口拜票，展現要拚「再贏一次」的決心。局處首長也特地帶來大飯糰給許智傑打氣，象徵「鳳山大團結」。

民進黨立委許智傑今天一早在澄清路與自由路口進行路口拜票請託，市長陳其邁團隊首度出現3位局處首長陪同，包括客委會主委楊瑞霞、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔都在週一上班時間前趕赴路口陪同許智傑拜票。

▲許智傑一早站路口向市民請託。（圖／記者許宥孺翻攝）

許智傑與局處首長不斷向路過通勤族揮手、鞠躬致意，並比出4號手勢，也戴著大型的四號手套，呼籲民眾禮拜六記得要出門投票，也有不少路過的支持者特別熱情回應與停下拍照。

許智傑也感謝多位局處首長在低溫清晨溫暖力挺，手舉許智傑多項政績，也希望未來中央地方可以繼續合作。許智傑特別強調，距離投票日剩下沒幾天的時間，要讓高雄建設持續發展，最後的衝刺非常重要，要拜託鳳山鄉親能夠繼續拉票、固票以及催票，「1月13日一定要出來投票！」

▲許智傑喊話，要鳳山鄉親1/13出門投票。（圖／記者許宥孺翻攝）

客委會主委楊瑞霞表示，許智傑委員長期關注客家政策，不只推動客家電視台的成立，也積極推動客家基本法，更協助找尋設置鳳山客家不分族群的據點，成功爭取美濃鍾理和紀念館的修建，以及新客家文化園區的文物館內部整修工程，更以身作則呼籲民眾一起加入學客語的行列，希望許智傑委員能順利連任，繼續為客家族群努力。

局處首長們也特別準備飯糰送給許智傑，象徵「鳳山大團結」，共同呼籲鳳山的鄉親，一起團結支持長期為高雄、為鳳山全力打拚的許智傑委員。