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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政音檔為真可能性極高？　游淑慧2分析轟：不要把大家當笨蛋

▲▼國民黨總統暨立委台北競總成立誓師大會，游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委候選人游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委羅致政日前遭傳出私密片外流，昨日又傳出他與總統蔡英文私下對話錄音檔，對此，國民黨立委候選人游淑慧8日在臉書發文分析，這段錄音為真的可能性極高，因為該錄音符合自然錄音環境，且造假的成本風險不符比例原則，痛批羅致政「不要把大家當笨蛋」。

游淑慧7日在臉書發文開嗆，羅致政怪來源不明、非法、變造，但看得懂的人就懂，羅不敢說這段錄音是假的，不要把大家當笨蛋。這段錄音為真的可能性極高，因為疑似羅致政男聲相對大聲，疑似蔡總統女聲相對小，應是錄音器材擺放比較靠近男聲，符合自然錄音環境；再者，若是造假，通常都是模糊不清的短片段，因為片段越長就越容易露餡，而被流出的這段錄音長達41分鐘，還有一大半是在解籤詩、談祭改，這樣造假的成本風險不符比例原則。

游淑慧指出，她早上就將網路上流傳的音檔送交給檢調，希望不要像不雅片鑑定一樣拖這麼久，可以很快還大家真相。不過，若該音檔是真的，那羅致政麻煩恐怕大了，質疑「跟總統談話為何要錄音？總統知道你錄她音嗎？錄總統的音卻又外流，是誰洩密？你是什麼身份？能跟總統咬耳朵？更數落時任行政院院長賴清德、外交部部長吳釗燮，以及台灣民意基金會董事長游盈隆、台北市市議員趙怡翔以及民進黨立委候選人吳音寧？」

「英系國會立委的水準就這樣？總統不得民心，想到解方是找師傅化解祭改？」游淑慧痛批，羅致政什麼都推給中共介選，但迷信、碎嘴、愛告狀的無聊對話音檔，連共產黨都沒有閒功夫偽造，偷錄或偽造與總統的談話都是國安問題，應趕快偵辦鑑定，聲音已經清楚的不能再清楚了，樣子也是清楚的不能再清楚了，最笨的是民進黨立委趙天麟，羅致政影片、聲音都可以否認了，只是照片就說是P圖不就好了？

至於新北地檢署今日收到調查局鑑識報告，但依法尊重被害人意願與辦案需要決定是否公開結果，游淑慧分析，若是偽造，新北檢一定會趕快還當事人羅致政清白，但目前沒辦法還他清白，答案不言可喻。她痛批，民進黨做出骯髒難看的事被發現就說介選，但史上最大國安破口恐是「執政黨國防外交立委結交陸籍女友」或偷錄總統對談，自己人才是破口。

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