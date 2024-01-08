不怕跌洞裡！一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

▲不少客人排在鋼板上。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

中部手搖飲「一沐日」近年來憑藉台味配料「草仔粿」，一躍成為手搖界新寵兒，全台已有60間分店。一名網友日前經過板橋三民店時，發現儘管店外正進行道路施工，仍有一票客人排隊購買，不禁讚嘆該店的高人氣。

網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，驚呼「一沐日的魅力...太強了。」從畫面中可見，板橋三民路二段正進行道路施工，同時也搭起鋼板橋，讓店家能繼續開店營業；驚人的是，儘管塵土飛揚和路面有大洞，仍有不少客人甘願站在鋼板上排隊等候。

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畫面掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「這間的飲料特別好喝，但的確有工安問題欸」、「之前還有放圍籬」、「用生命去覓食」、「為了喝這個也太拚，哈哈哈」、「排奈何橋喝孟婆湯嗎？」「我都想去排了」。

▲一沐日的高人氣可見一斑。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，對於一沐日的高人氣，不少人直呼「剛剛在新莊也看到一間，大排長龍的」、「這間其實剛開幕我去買過，生意真的是慘淡到不行，大概過了半年以上，應該是粉粿話題炒起來，才瞬間變得超多人的」、「三民路那間每天都看到很多人在排」、「這一家每次經過都好多人」、「要是沒修路，人會再多兩倍」。

事實上，就有網友在PTT好奇發問，台灣哪間連鎖飲料店最好喝？而老字號的「50嵐」是不少鄉民心中首選，另外像是可不可熟成紅茶、麻古茶坊、翰林茶館、COMEBUY及一沐日也都有不少擁護者。