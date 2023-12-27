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不是逮丸奶茶…一沐日喝什麼內行？網大推35+10元的「這杯」

▲▼傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市。（圖／一沐日提供）

▲一沐日推出草仔粿配料後更夯了。（圖／一沐日提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

前幾年手搖飲之亂時，中部手搖飲「一沐日」因堅定愛國形象圈一波粉，近年又憑藉「草仔粿」台味配料變得更夯。就有網友好奇，喝一沐日要點什麼才內行？其中，超多人大推「無糖蕎麥（茶）加粉粿」，「便宜又好喝！」

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「一沐日喝什麼才內行？」文中直呼，「在路邊發現這個，聽說最近好像還蠻火紅的，你各位手搖達人快推薦幾款飲品來，不要誆我！」並貼出他站在一沐日店門口的照片。

就有人分享，「桂花檸檬粉粿」、「檸檬冬瓜」、「荔枝烏龍+粉粿，無糖微冰」、「逮丸奶茶」、「草仔粿好吃到爆，喝什麼茶都可以加，真心不騙」、「黃金蕎麥奶茶，但是甜度我忘記了，之前喝覺得很香」、「曹阿貴（草仔粿）奶茶好好喝嗚嗚嗚嗚」、「加粉粿都好喝。」

其中，某一杯的點名率超高，「油切蕎麥茶無糖去冰加粉粿，喜歡加奶也可以蕎麥拿鐵加粉粿」、「蕎麥茶加粉粿，便宜又好喝」、「蕎麥茶去糖去冰加粉粿」、「蕎麥茶無糖去冰加粉粿」、「無糖蕎麥加粉粿。」以一沐日中部門市的菜單來看，網友指的應是「油切蕎麥茶」，價格是35元，加料招牌粉粿是10元，等於一杯是45元。

另外，人氣手搖飲品牌「迷客夏」近日公開冬季推薦必喝「5大飲品」，分別是珍珠紅茶拿鐵、芋頭鮮奶、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、水之森玄米抹茶。「Mr.Wish」也盤點今年冬天最受歡迎的「3大人氣飲品」，人氣最高的是草莓芝芝，再來是莓好桃氣、湖塩太妃烤奶。

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