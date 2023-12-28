北區50嵐公告「明年1／10起調漲5～10元」！鐵粉QQ了

▲50嵐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北區、中區50嵐今年3月時，商品售價相繼調漲5元。有網友昨（27）發現，北區50嵐貼出公告，「由於營運、管銷成本不斷提高，為了持續提供最優質的產品，我們將於1/10（三）起（應指2024年），商品售價調漲5～10元」。不少人得知消息後紛紛直嘆，「只好趁還沒漲 一天一杯了」、「以後不能叫50嵐了，要叫60嵐。」

「明年1/10全部品項調漲，大杯一號$50（四季春+珍波椰）！」有網友在Dcard發文「五十嵐漲價 哭哭」，貼出北區五十嵐的公告，內容指出「喜愛50嵐的朋友們，您好！承蒙您長期以來的支持與愛護，讓我們不斷地進步與成長。近年由於營運，管銷成本不斷提高，為了持續提供最優質的產品，我們將於1/10（三）起，商品售價調漲5～10元。50嵐一直致力於將最好的產品與服務帶給消費大眾，顧客的督促與鼓勵就是我們前進的動力，由衷感謝您的理解與信任！ 北區五十嵐敬上」。

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▲原PO發現北區50嵐貼出調漲通知。（圖／翻攝自Dcard）

《ETtoday新聞雲》實際致電北區營運代理詢問，對方回應證實的確有漲價異動，不過目前尚未對外公開，有可能是門市先行告示。至於各品項調漲價格，還要等到公布後才會定案。

消息曝光後，不少網友也跟著QQ，「可以不要漲價、取消免費加珍珠嗎？我根本不想免費加珍珠」、「我朋友表示：以後不能叫50嵐了，要叫60嵐」、「雖然很少喝了…但還是不能接受」、「1/10以前我要每天喝，1/10以後不喝手搖了」。

此外，也有些網友表示，「其實他們很合理了，其他家鮮奶茶都快70、80，喝起來還超水。只有五十嵐鮮奶加很多連60都不用（中杯），真的很佛心！」、「近年來很多飲料店陸續開幕，但50嵐還是最經典」、「早期喝五十嵐覺得很貴，現在覺得很便宜！CP值高」。

另外，以近期來說，已有多家餐飲業也喊漲，包括麥當勞、達美樂、屯京拉麵，新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」也宣布明年（2024）1月1日起，蛋黃酥調漲為一顆40元，每顆貴5元。