　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日消防員徒手挖出5人皆亡　悲嘆「沒工具難救人」現場向家屬致歉

記者張寧倢／編譯

日本石川縣能登半島2024年元旦發生規模7.6、最大震度7級強震，截至當地8日上午10時已有161人死亡、103人失聯。一名58歲消防大隊長地震當晚即出發前往災區，他向日媒透露，救災的第一線缺乏工具且時間緊迫，他與隊員們從廢墟中尋獲5名長者，但5人皆不幸罹難，面對家屬時他除了抱歉之外，難以言語。

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，消防人員搜救。（圖／路透）

▲日本一名消防隊隊長第一時間前往災區救援，吐露當下心境。圖為石川縣輪島市強震現場一名消防人員。（圖／路透）

據日本每日新聞社，滋賀縣各消防本部在1日災後第一時間就組成38隊、共132人動身前往鄰近的石川縣。縣大隊的58歲隊長小田浩文表示，到達災區的路途遙遠，尤其進入能登半島後道路嚴重崩塌和隆起，因此放棄走陸路，但若走海路，入港時也會因為海嘯造成的倒塌樹木面臨危險，但光是等直升機就等了一夜，想盡快救人的心情越發強烈。

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，消防人員搜救。（圖／路透）

▲日本石川強震導致路面崩塌斷裂，搜救人員難以深入災區。（圖／路透）

小田浩文表示，3日上午9時左右，他所屬的滋賀縣大津市消防局救援隊終於進入珠洲市災區，開始搜索被困在倒塌房屋下的災民，為了把握「黃金72小時」最佳救援期，他們迅速、盡可能大範圍地徹底搜索，在重型機械、全套設備的消防車輛尚未進駐前，只能利用鋸子等工具徒手救援。

小田浩文指出，尤為困難的是，收集哪裡有多少人受困等資訊，除了正值新年元旦，返鄉者眾多，許多居住情況也與「住民基本台帳」上登記的資料不一致，大多得仰賴當地消防隊與附近居民提供消息線索。令人難過的是，隊上進行15次搜索，僅找出5名高齡長者，但全數死亡。

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，消防人員搜救。（圖／路透）

▲輪島市一名消防人員進行搜救工作。（圖／路透）

小田浩文說，其實只要有足夠的工具和時間，「在搜救現場就能夠救出很多人」。他對在一旁觀看救援過程的家屬道歉，「依現在的能力，我們能做的都做了，非常抱歉」。但家屬的回應卻很溫暖，「非常謝謝你們做到這一步」、「請先救出那些可以被救出的人」，也有流著淚要求握手的災民。小田浩文一方面很感動，一方面也覺得直到最後都沒能幫上忙，鬱悶得說不出話來。

▲▼日本能登地震／珠洲市災區降雪，搜救行動持續進行。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本珠洲市地震災區降雪，搜救行動持續進行。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，小田浩文等第一批救援隊於4日晚間7時左右收隊，此後第二批、第三批救援隊使用重型機具再次展開搜索。小田浩文從珠洲市搜救行動中體認到，建立「面對面關係」的重要性，從抵達災區到收集資訊等過程中深切體認到各個機關合作至關重要，警察、自衛隊、消防隊平時就必須建立密切聯繫，以便共享精確訊息。

▼輪島市一名警察在房屋倒塌現場搜尋受困者。（圖／路透）

▲▼日本石川縣輪島市遭遇強震，一名警察在房屋倒塌現場搜尋受困者。（圖／路透）

ET快訊
阿里山公路轎車「滑落之字形車道」　車內只有6歲童
國泰跨轉66次優惠沒了　用戶愣「被收15元手續費」
國中生遭割頸「院方急調百袋血」　血液基金會：輸6萬cc救不回
55歲袁惟仁成植物人2年　友：已經認不得人
快訊／新北檢證實收到羅致政不雅片鑑定報告　公開真偽需2條件
快訊／國3嚴重車禍8傷！　25歲男無呼吸心跳
《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」　表現炸鍋了
蔡尚樺主持3尾牙穿超辣！「解放超巨北半球」下身透視

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東西亂放隔天神奇歸位　他偷拍驚見「老鼠幫忙打掃一整晚」

石川強震缺物資！網紅竟「發送情趣自慰蛋」　遭砲轟：有地方用嗎

才啟用8周！波音737 Max 9客機「機身噴飛」　美請求公眾協尋

地震過1分鐘海嘯就來！海水狂湧「淹到膝蓋」　7旬婦光腳拚死逃命

聖誕節老公送彩券當禮物　女贏6千萬把「2023年最高獎金」帶回家

9歲兒拚命敲瓦礫「告知媽媽位置」　爸只救出冰冷遺體：對不起

美饒舌歌手街上綁架30多歲孕婦　「囚禁車庫當性奴」長達5年

日消防員徒手挖出5人皆亡　悲嘆「沒工具難救人」現場向家屬致歉

美國國會就預算達協議　政府關門風險降低

石川強震木屋幾乎倒塌！警推估死者「9成遭活埋」　1305棟建築全毀

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

東西亂放隔天神奇歸位　他偷拍驚見「老鼠幫忙打掃一整晚」

石川強震缺物資！網紅竟「發送情趣自慰蛋」　遭砲轟：有地方用嗎

才啟用8周！波音737 Max 9客機「機身噴飛」　美請求公眾協尋

地震過1分鐘海嘯就來！海水狂湧「淹到膝蓋」　7旬婦光腳拚死逃命

聖誕節老公送彩券當禮物　女贏6千萬把「2023年最高獎金」帶回家

9歲兒拚命敲瓦礫「告知媽媽位置」　爸只救出冰冷遺體：對不起

美饒舌歌手街上綁架30多歲孕婦　「囚禁車庫當性奴」長達5年

日消防員徒手挖出5人皆亡　悲嘆「沒工具難救人」現場向家屬致歉

美國國會就預算達協議　政府關門風險降低

石川強震木屋幾乎倒塌！警推估死者「9成遭活埋」　1305棟建築全毀

《超人》男星爆婚外情！妻子離奇神隱18天　公司切割：合約到期了

台積電漲7元收583　台股小漲54點來到17573點

力挺賴品妤！蕭美琴汐止啟程車掃　讚「她代表不怕辛苦戰士精神」

直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

阿里山公路轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

國1台南段油罐車車頭撞爛變形！女駕駛受困1小時被救出送醫

政策牛肉縮水？　賴清德競總揭：「侯康貸」1500萬變1200萬

金球獎／《芭比》被截胡！艾瑪史東全裸二度封后　莉莉葛萊史東創81年來紀錄

大武警校園反毒、識詐及交安宣導　提升學生防護意識

快訊／4.5萬套金龍年套幣線上預購搶翻！　台銀：13：15賣光

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

國際熱門新聞

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

新研究：馬航MH370幾天內能找到

737 MAX 9窗飛走　土航停飛同型號機

前女友懷孕逼婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

華爾街日報爆馬斯克吸毒　發言人急否認

加薩9歲戰地小記者　記錄逃生經歷

《華爾街》爆馬斯克吸毒　本人「丟糞」回應

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

日本外相突訪基輔　宣布撥11.5億給烏

日強震128人亡！石川縣「降雪」憂壓垮民宅

布林肯：以哈戰爭恐轉移　擴大成中東安全威脅

更多熱門

相關新聞

網紅日本災區「發送300枚自慰蛋」遭砲轟

網紅日本災區「發送300枚自慰蛋」遭砲轟

日本石川縣能登半島1日出現規模7.6極淺層強震，大小餘震加上海嘯襲擊，導致當地道路坍方堵塞、木造民宅等建築物崩塌，部分村落更因為聯外道路斷絕而陷入孤立無援狀態，救難隊無法將物資送進災區。不過，日本卻有網紅趁隙前往當地搗蛋，宣稱要送災民們「情趣自慰蛋」，引發網友砲轟。

地震1分鐘海嘯就淹到膝蓋　婦光腳拚死逃命

地震1分鐘海嘯就淹到膝蓋　婦光腳拚死逃命

9歲兒拚命敲瓦礫　日男救不出：對不起

9歲兒拚命敲瓦礫　日男救不出：對不起

石川強震1305棟建築全毀　9成死者活埋致死

石川強震1305棟建築全毀　9成死者活埋致死

活埋124小時奇蹟倖存　醫：雨水救命

活埋124小時奇蹟倖存　醫：雨水救命

關鍵字：

日本大地震令和6年能登半島地震石川能登半島日本強震日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面