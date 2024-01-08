日消防員徒手挖出5人皆亡　悲嘆「沒工具難救人」現場向家屬致歉

記者張寧倢／編譯

日本石川縣能登半島2024年元旦發生規模7.6、最大震度7級強震，截至當地8日上午10時已有161人死亡、103人失聯。一名58歲消防大隊長地震當晚即出發前往災區，他向日媒透露，救災的第一線缺乏工具且時間緊迫，他與隊員們從廢墟中尋獲5名長者，但5人皆不幸罹難，面對家屬時他除了抱歉之外，難以言語。

▲日本一名消防隊隊長第一時間前往災區救援，吐露當下心境。圖為石川縣輪島市強震現場一名消防人員。（圖／路透）

據日本每日新聞社，滋賀縣各消防本部在1日災後第一時間就組成38隊、共132人動身前往鄰近的石川縣。縣大隊的58歲隊長小田浩文表示，到達災區的路途遙遠，尤其進入能登半島後道路嚴重崩塌和隆起，因此放棄走陸路，但若走海路，入港時也會因為海嘯造成的倒塌樹木面臨危險，但光是等直升機就等了一夜，想盡快救人的心情越發強烈。

▲日本石川強震導致路面崩塌斷裂，搜救人員難以深入災區。（圖／路透）

小田浩文表示，3日上午9時左右，他所屬的滋賀縣大津市消防局救援隊終於進入珠洲市災區，開始搜索被困在倒塌房屋下的災民，為了把握「黃金72小時」最佳救援期，他們迅速、盡可能大範圍地徹底搜索，在重型機械、全套設備的消防車輛尚未進駐前，只能利用鋸子等工具徒手救援。

小田浩文指出，尤為困難的是，收集哪裡有多少人受困等資訊，除了正值新年元旦，返鄉者眾多，許多居住情況也與「住民基本台帳」上登記的資料不一致，大多得仰賴當地消防隊與附近居民提供消息線索。令人難過的是，隊上進行15次搜索，僅找出5名高齡長者，但全數死亡。

▲輪島市一名消防人員進行搜救工作。（圖／路透）

小田浩文說，其實只要有足夠的工具和時間，「在搜救現場就能夠救出很多人」。他對在一旁觀看救援過程的家屬道歉，「依現在的能力，我們能做的都做了，非常抱歉」。但家屬的回應卻很溫暖，「非常謝謝你們做到這一步」、「請先救出那些可以被救出的人」，也有流著淚要求握手的災民。小田浩文一方面很感動，一方面也覺得直到最後都沒能幫上忙，鬱悶得說不出話來。

▲日本珠洲市地震災區降雪，搜救行動持續進行。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，小田浩文等第一批救援隊於4日晚間7時左右收隊，此後第二批、第三批救援隊使用重型機具再次展開搜索。小田浩文從珠洲市搜救行動中體認到，建立「面對面關係」的重要性，從抵達災區到收集資訊等過程中深切體認到各個機關合作至關重要，警察、自衛隊、消防隊平時就必須建立密切聯繫，以便共享精確訊息。

▼輪島市一名警察在房屋倒塌現場搜尋受困者。（圖／路透）