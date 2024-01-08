石川強震缺物資！網紅竟「發送情趣自慰蛋」　遭砲轟：有地方用嗎

▲日本網紅竟將知名廠牌男性自慰蛋當成民生物資運送至地震災區，引發網友砲轟。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島1日出現規模7.6極淺層強震，大小餘震加上海嘯襲擊，導致當地道路坍方堵塞、木造民宅等建築物崩塌，部分村落更因為聯外道路斷絕而陷入孤立無援狀態，救難隊無法將物資送進災區。不過，日本卻有網紅趁隙前往當地搗蛋，宣稱要送災民們「情趣自慰蛋」，引發網友砲轟。

根據日媒《Friday DIGITAL》，日本一對在社群媒體X（前稱推特）上擁有7萬名粉絲追蹤的網紅「煉獄コロアキ」跟著挺進位於石川縣的災區，然而日前卻發文表示，在他們所帶來的一系列救援物資當中，包括300枚擁有各種顆粒款式的TENGA男性用自慰蛋，宣稱是為了防範災區出現性犯罪的行為。

煉獄コロアキ表示，TENGA自慰蛋能夠提供災區男性消解強震以來所積累的心理壓力，而這絕對是國家無法公開提供、卻又是每位男性同胞所必須要擁有的「救難物資」。

最後，煉獄コロアキ更喊話，「我們今天也使用了TENGA消解慾火喔！」

不過針對網紅令人費解的行為，底下網友們紛紛公開砲轟，「我認為，你們前往災區，對那些災民而言才是構成壓力的主要來源」、「我是這裡的災民，如果看到你們拿那個來這，可能會想痛扁你們一頓」、「難道你們不行停止這種（無意義）的個人活動嗎？有那個時間送TENGA，還不如多送一點食物、水、衣服」、「你們有想過災民們的心情嗎？」

還有網友問道「難道（災民們）現在有地方可以用TENGA嗎」；然而網紅卻回答「有啊～可以在1. 棉被裡 2. 廁所裡 3. 洗澡時 4.戶外（野外）」。如此幼稚的回應方式，讓網友們怒批「一點也不好笑、一點也不有趣」。

煉獄コロアキ強調，他們還有從倉庫運送其他物資，並非只有攜帶TENGA自慰蛋。