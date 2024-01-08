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日男瘋玩一夫多妻！同居3女「共享老公」　正宮大讚：感情不會淡

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

▲日本北海道35歲男子渡部龍太，一夫多妻，目標是要生下54個小孩創造日本新紀錄。（圖／翻攝自YouTube／@prime_ABEMA）

記者張寧倢／編譯

日本北海道35歲男子渡部龍太，在網路上自稱是「一夫多妻軟飯男」（一夫多妻のヒモ男），無業10年的他與4名妻子育有3名子女，外頭還交了2個女友，生活開銷皆由妻子負擔，目標是生54個小孩刷新日本紀錄。他的老婆們受訪表示彼此之間不曾吵架，「一號老婆」還說如果老公只愛著一人，感情反而容易變淡。

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自IG、TikTok／watanaberyuta_official）

▲渡部龍太自稱有4名妻子、2名女友，不過法律上他只能跟一人有婚姻關係。（圖／翻攝自TikTok／watanaberyuta_official）

根據日媒Ameba TIMES報導，渡部龍太從10年前開始就幾乎不工作，自稱要當個小白臉，最近登上電視節目揭露「一夫多妻生活」而引發話題。他與3名妻子與3名子女同居，包含伙食費、房租、水電費、車輛等所有開銷都是靠妻子們賺錢支付，第4名妻子和2名女友也會給予金援。

渡部龍太自稱，他正在尋找第5名妻子人選，想繼續生小孩。日本史上擁有最多子女的是，江戶幕府將軍德川家齊，育有53個小孩，渡部龍太的最終目標是生育54個小孩，在歷史上留名。

22歲的「一號老婆」陽咲表示，因為先前就知道對方有別的女友，所以並沒有太抗拒，一起住也未嘗不可，而女人們就處於「朋友以上、接近家人未滿的適當界限」。針對老公「生孩子的野心」，陽咲說，「我覺得如果他只愛一個女人的話，反而會容易變冷淡，大概是被他作為男性的堅強韌性所吸引吧。」

▲▼日本北海道35歲男子渡部龍太，自稱有4名妻子、2名女友，目標是要生下54個小孩，創造日本新紀錄。（圖／翻攝自IG、TikTok／watanaberyuta_official）

▲渡部龍太經常在社群網路上分享「多妻生活」的點滴。（圖／翻攝自IG／watanaberyuta_official）

當被問到是否會吃醋時，陽咲說和老公經常吵架，因為他嘴上說對每個老婆「平等分配時間」實際上卻沒有，不過妻子之間倒不會吵架，基本上就像一家人，不會有劇烈感情波動。至於老公不去工作，陽咲則表示，家務事和育兒都是老公主動做，她想出門的時候，對方也會幫忙帶小孩，不會推託卸責。

未透露年齡的「二號老婆」彩花表示，起初得知時有些驚訝，雖一度想分手，但還是想試著同居一段時間，結果很意外地沒有吵架，和其他老婆像朋友、也像家人，是有趣的關係。27歲的「三號老婆」千晴則表示，交往的時候就發現他有其他女人，雖然嚇了一跳，但老公坦誠地問她要不要住在一起，並沒有騙人。

►►►日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　夢想生下54孩！一家全靠老婆養

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