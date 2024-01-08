日本地震畫面曝！「土地液化」地面裂開　茶色髒水狂湧淹沒道路

記者葉睿涵／編譯

日本新潟市在1月1日的地震出現了嚴重土地液化現象，導致多棟建築損毀，地面出現裂縫、地下水流出。如今，受影響的居民不僅面臨著住宅結構傾斜的困擾，就連供水也是一大難題，使得當地面臨嚴重的重建和修復問題。

據NHK報導，新潟市西區一家飯店的監控畫面顯示，「令和6年能登半島地震」在1月1日下午4點10分爆發時，地面出現了劇烈搖晃，導致電線杆和電線也隨之狂搖，停車場地面隨後裂了一個大縫，還有大量地下水從地底狂湧而出。

隨著地下水越噴越多，附近道路上的茶色混濁水也越來越多，最後形成了一個小水窪，幾乎淹沒車道，整座城市亂成一團，而這場地震也對當地居民造成了嚴重影響。

一位居民表示，他的家現在不僅斷水，還受到土地液化的影響，房屋傾斜、地板扭曲。另一名居民也指出，從地底流出的水到現在還停不下來，這些損失無法立刻被解決，導致商家必須停止營業，而且受災戶進行重建也需要錢，讓他們感覺很擔憂。

當地政府證實，目前已有逾3100戶申請「災後證明書」，以獲得必需的公共援助。新潟市西區的供水現在仍持續中斷，對居民生活帶來了嚴重不便。公共設施的損害還引發了門打不開、地板隆起等問題。

專家對新潟市西區的寺尾地區進行調查發現，沙丘地形成的平緩斜坡也受到了土地液化影響，導致多處地區發生傾斜和滑坡現象。新潟市政府和專家團隊現在正考慮針對這種潛在風險制定對策。