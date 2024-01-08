　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

▲海保廳人員為罹難5人最後送別，有人被拍到用手拭淚。（約在28秒處，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／編譯

日本東京羽田機場2日發生日航JAL516航班與日本海上保安廳編號MA722定翼機相撞事故，海保機上6人中除了機長之外，其餘5人全數罹難。5名機組人員的遺體也於8日上午10時，從羽田航空基地被載運返還家屬，海保職員列隊送別，也有人被拍到用手拭淚的動作。

▲▼海保機、日本海上保安廳DHC-8巡邏機2日在羽田機場跑道與日航班機相撞，機上6人中有5人不幸罹難。（圖／路透）

▲日本海上保安廳編號MA722、DHC-8型定翼機2日與日航班機相撞起火，留下燒毀機骸。（圖／路透）

據NTV NEWS24、ANN等日媒報導，隨著事故地點羽田機場C跑道恢復使用，同一天，海保機上5名罹難者的遺體也返還給家屬。載運遺體的車輛8日上午10時過後，抵達了5人所屬的第三管區海上保安本部羽田航空基地前，海保廳職員集體列隊敬禮，為同仁最後送別，有人因為這突如其來的離別而淚水盈眶。

據先前報導，海保機上除最初脫逃成功的39歲機長外，41歲副機長田原信幸、27歲通信官石田貴紀、39歲搜索雷達士帯刀航、47歲整備士宇野誠人以及56歲整備員加藤重亮等5人不幸喪生。警視廳5日曾表示，法醫對副機長田原信幸與整備員加藤重亮遺體解剖，驗屍結果確定為外部壓力與撞擊導致的「全身挫滅傷」。

▲▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲海保機上有5人罹難，日航客機上367名乘客、12名機組人員全數平安逃生。（圖／達志影像／美聯社）

事故原因目前日本國家運輸安全委員會仍在調查中，不過日媒報導，海保機長先前曾向調查人員表示，他與副機長至少2人都聽到了塔台管制員的指示，卻依舊發生不幸事故。另據國土交通省消息，羽田機場2至7日至少1450架次航班停飛，但隨著C跑道修繕作業完成並重啟後，飛機起降班次將恢復至事故前水準。

►►►海保機長相撞日航　前一天任務「飛行逾7小時」：不知道有飛機降落

►►►海保機長疑不知撞上日航！　事發第一時間只喊「機尾突然起火」

►►►羽田機場重啟跑道　照明設備仍未修復！停飛1450架航班影響22萬人

►►►全身挫滅傷！　海保2隊員驗屍結果出爐：巨大外力撞擊致死

ET快訊
客機破洞吸走iPhone！高空墜落剩44%電　網笑：真飛航模
國3留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男遭夾斃
陸27萬粉網紅「死訊瘋傳」　團隊證實：他打架被打死
圍捕畫面曝光！　她遭波及無奈：撞爛了
T1外國球迷獻吻「手手偷抓奶」被女友打手！畫面全拍下
霸凌者當選模範生　校方回應了
霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學　竟當選模範生！導演怒：學校幫洗白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

客機破洞吸走乘客手機！高空墜落「無傷」剩44%電　網：真飛航模式

日本氣象廳警告　未來1個月可能發生震度5強以上地震

台灣大選倒數5天！「首投族」成影響勝敗關鍵　最擔憂薪資經濟問題

交往半年發現「和男友是表兄妹」　女大方宣布結婚：還要生小孩

快訊／東京民宅火災　地點為已故前首相田中角榮舊宅邸

金閣寺化上夢幻純白雪妝！　京都「比往年晚28天」降下初雪

密集恐懼症！數百隻黑鳥「攻陷德州停車場」　密麻飛天占滿街頭

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

客機破洞吸走乘客手機！高空墜落「無傷」剩44%電　網：真飛航模式

日本氣象廳警告　未來1個月可能發生震度5強以上地震

台灣大選倒數5天！「首投族」成影響勝敗關鍵　最擔憂薪資經濟問題

交往半年發現「和男友是表兄妹」　女大方宣布結婚：還要生小孩

快訊／東京民宅火災　地點為已故前首相田中角榮舊宅邸

金閣寺化上夢幻純白雪妝！　京都「比往年晚28天」降下初雪

密集恐懼症！數百隻黑鳥「攻陷德州停車場」　密麻飛天占滿街頭

王郁婷／掀開綠營「介選」遮羞布　驚見多人已上車

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

演唱會輪番上陣炒熱觀光商機　高雄商旅趁勢開價百萬招租

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

中信銀「2023數位金融大調查」　逾8成民眾最在意交易安全

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

汪小菲被酸「選女人沒品」　霸氣護台灣女友：你沒見過胡說什麼？

61歲女星「斷開32年家暴尪」找到幸福　放閃小6歲男友：最大的力量

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

國際熱門新聞

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

新研究：馬航MH370幾天內能找到

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

日男奉行一夫多妻　正宮大讚：感情不會淡

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

飛脫的艙門找到了！他驚見整塊金屬躺後院

737 MAX 9窗飛走　土航停飛同型號機

前女友懷孕逼婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

華爾街日報爆馬斯克吸毒　發言人急否認

饒舌歌手綁架孕婦　囚車庫當性奴5年

9歲兒拚命敲瓦礫　日男救不出：對不起

加薩9歲戰地小記者　記錄逃生經歷

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

更多熱門

相關新聞

遇飯店打掃行李怎收拾　這東西必丟

遇飯店打掃行李怎收拾　這東西必丟

許多人外出旅遊時，會選擇下榻飯店或旅館，但如果連續住好幾天，可能會有房務人員入內打掃，此時究竟該如何處理暫放房內的行李，或者怎麼樣收拾房間呢？對此，大阪飯店「B Suites」就拍攝影片，提出三個原則，解答許多旅客內心的疑惑。

日氣象廳：未來1個月恐發生震度5強地震

日氣象廳：未來1個月恐發生震度5強地震

東京火災　地點為前首相田中角榮舊宅邸

東京火災　地點為前首相田中角榮舊宅邸

金閣寺純白「雪妝」　京都初雪比往年晚28天

金閣寺純白「雪妝」　京都初雪比往年晚28天

南韓：北韓提供哈瑪斯武器　零件印有韓文

南韓：北韓提供哈瑪斯武器　零件印有韓文

關鍵字：

日本航空海上保安廳羽田機場日本機場飛機相撞海保機海保機長日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面