日海保機5人遺體要回家了！　同仁列隊致敬「最後送別」惹鼻酸

▲海保廳人員為罹難5人最後送別，有人被拍到用手拭淚。（約在28秒處，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／編譯

日本東京羽田機場2日發生日航JAL516航班與日本海上保安廳編號MA722定翼機相撞事故，海保機上6人中除了機長之外，其餘5人全數罹難。5名機組人員的遺體也於8日上午10時，從羽田航空基地被載運返還家屬，海保職員列隊送別，也有人被拍到用手拭淚的動作。

▲日本海上保安廳編號MA722、DHC-8型定翼機2日與日航班機相撞起火，留下燒毀機骸。（圖／路透）

據NTV NEWS24、ANN等日媒報導，隨著事故地點羽田機場C跑道恢復使用，同一天，海保機上5名罹難者的遺體也返還給家屬。載運遺體的車輛8日上午10時過後，抵達了5人所屬的第三管區海上保安本部羽田航空基地前，海保廳職員集體列隊敬禮，為同仁最後送別，有人因為這突如其來的離別而淚水盈眶。

據先前報導，海保機上除最初脫逃成功的39歲機長外，41歲副機長田原信幸、27歲通信官石田貴紀、39歲搜索雷達士帯刀航、47歲整備士宇野誠人以及56歲整備員加藤重亮等5人不幸喪生。警視廳5日曾表示，法醫對副機長田原信幸與整備員加藤重亮遺體解剖，驗屍結果確定為外部壓力與撞擊導致的「全身挫滅傷」。

▲海保機上有5人罹難，日航客機上367名乘客、12名機組人員全數平安逃生。（圖／達志影像／美聯社）

事故原因目前日本國家運輸安全委員會仍在調查中，不過日媒報導，海保機長先前曾向調查人員表示，他與副機長至少2人都聽到了塔台管制員的指示，卻依舊發生不幸事故。另據國土交通省消息，羽田機場2至7日至少1450架次航班停飛，但隨著C跑道修繕作業完成並重啟後，飛機起降班次將恢復至事故前水準。