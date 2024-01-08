關西機場下沉中！啟用近30年降逾3.7公尺　專家預測2056年恐淹沒

▲關西國際機場由填海造陸而成，長年飽受地基下沉之苦。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本關西國際機場是該國重要交通樞紐，但因透過填海造陸而成，建在水深約18公尺的柔軟黏土層之上，因此長年飽受地基下沉之苦，自1994年啟用至今，近30年期間下降至少3.7公尺，甚至有專家預測，它到了2056年可能就會被淹沒。

關西國際機場1986年12月動工、1994年9月啟用，透過1.8億立方公尺的土壤，打造出面積約1067.7公頃的全球第一座填海造陸機場，建設費用高達1.45兆日圓（當時約台幣6000億元），現在更成為亞洲最繁忙的機場之一。

不過，關西國際機場官網指出，第一座人工島自1994年啟用至今總下沉量達3.73公尺，17個觀測點最近一年平均下沉量6公分。第二座人工島自2007年啟用至今總下沉量5.36公尺，54個觀測點最近一年平均下沉量為22公分。

▲2018年燕子颱風來襲，關西機場一度因為淹水而關閉。（圖／達志影像／美聯社）



隨著日本近期天災人禍頻傳，關西國際機場下沉問題，再度獲得外媒關注。英國《每日快報》指出，事實上工程師早就知道機場將會微幅下沉，但當時預測它會在50年期間平均沉降，之後穩定維持在海拔約3.9公尺左右，未料實際下沉速度更快。

目前關西國際機場海拔高度僅約5.3公尺，2018年遭燕子颱風侵襲而嚴重淹水時，甚至一度關閉。考慮到地基下沉、海平面上升、地震引發海嘯等潛在危機，機場持續採取防洪措施，包括修建及加高海堤、強化排水功能等。

儘管如此，令人擔心的不只是下沉速度，還有機場不平坦，不同區域正以不同速度下沉的事實。舉例來說，機場中心的下降速度，就比機場兩端更快。