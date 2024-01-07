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六都綠營美女議員齊聚草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒好彩頭挺進立院

▲六都美女議員今齊聚草屯鎮拔蘿蔔，力挺立委候選人蔡銘軒進國會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

▲六都美女議員今齊聚草屯鎮拔蘿蔔，力挺立委候選人蔡銘軒進國會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是2024總統立委選舉前最後的「超級星期天」，南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒打出「美女牌」奇招，邀請直轄市六都的各一位民進黨籍美女議員齊聚草屯鎮，除體驗在地10多年傳統的拔蘿蔔活動，也希望給蔡銘軒「好彩頭」、將他送進國會。

台北市議員鍾佩玲、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員黃瓊慧、台中市議員張家銨、台南市議員林依婷、高雄市議員李雅慧等6人今天上午於草屯上林里約8分的蘿蔔田集合，與現場1000多位民眾一起參加由中庄福德祠舉辦的免費拔蘿蔔親子活動，9點半「開拔」後，所有地裡的蘿蔔不到10分鐘就全數採收出土。

▲六都美女議員今齊聚草屯鎮拔蘿蔔，力挺立委候選人蔡銘軒進國會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

張家銨表示，台中市烏日區和草屯皆屬烏溪沿線，每年烏日農會和大肚區也有拔蘿蔔（台語菜頭）的傳統，農田在春冬兩季間會種蘿蔔，拔完蘿蔔後菜葉丟在原地，就如同做堆肥，能讓土質翻轉、更營養，很多大人小孩也都很喜歡；她說今天活動意味著「拔菜頭、好彩頭、送給蔡銘軒」、「好菜（蔡）上場、送進立法院」。

▲六都美女議員今齊聚草屯鎮拔蘿蔔，力挺立委候選人蔡銘軒進國會。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

中庄福德祠主委簡滄源也送給蔡銘軒象徵喜氣的紅色蘿蔔，祝福草屯子弟能高票當選、進入立法院為烏溪線鄉親服務，6位美女議員隨後也陪蔡銘軒前往草屯大觀市場掃街拜票。

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