作家揭「政黨輪替」口號迷思　「排骨飯非米其林就吃酸敗菜飯？」

▲由音樂人、文化人發起的島路行動今（5）日於報紙媒體刊登半版廣告，由知名設計師聶永真統籌設計，在娛樂消費版面以「投錯人 偶像不知去向」為題。（圖／主辦單位提供）



記者陶本和／台北報導

作家黃麗群5日於臉書分享設計師聶永真「投錯人，偶像也變敏感詞」圖片，搭配長文「關於一個晚上」點出台灣今年總統大選的重要性。黃麗群形容台灣現況就像是站在懸崖邊，而身後有人虎視眈眈、想伸手推一把，沒有「任性投票」的本錢；而作家江鵝也分享該文，並揭「政黨輪替」口號的迷思，她形容「有人會因為120元的排骨飯不是米其林，說要改吃氣味已酸敗的50元菜飯嗎？」

黃麗群文中引用中國陝西男孩謝昌楊慘死，其父親抖音直播盼討公道，帳號卻被中國全面下架封殺，黃麗群說「我相信大家都想走的路是『活的路』『健康的路』『孩子能夠長大的路』。」

她形容「為中共開個小門」的結果， 「一道小門覺得沒關係，兩道小門覺得沒關係⋯⋯就這樣，幾百萬道小門，最終開了一個你的器官不是你的器官的門，開了一個偶像被消失的門，開了一個鐵鍊女的門，開了一個除夕夜看『紅色娘子軍』的門。那是一道你關不上的門。」

作家江鵝也分享該文，並揭開「政黨輪替」口號的迷思，「輪替了大家以後就再也沒機會喊輪替」，她形容「有人會因為120元的排骨飯不是米其林，說要改吃氣味已酸敗的50元菜飯嗎？」

黃麗群文中也強調，台灣今年選舉、每個人手中這張選票的重要性，她寫道：「現實就是，感覺永遠能夠奢侈一下任性一回的那張選票，很快會從『這一次』變成『零次』：有沒有經驗過『以為總是會在身邊的人事物，某一天忽然就到了極限，消逝了，永遠沒回來了』？就是那個樣子。」

她說，「像是站在懸崖邊，而身後有人虎視眈眈想伸手推一把，這樣的我們其實並沒有『我跳進去又跳出來了哈哈打我啊』的可愛的本錢。我們被保護得很好，總是誤以為有揮霍自由的餘裕。然而沒有。」

黃麗群描述政壇現況，目前全台灣22位地方縣市首長，國民黨控制的席次比例達到了三分之二，現任議長方面，中國國民黨超過二分之一，「而語言幻術中的『超越藍綠』，拿到現實的天光下一照，每個人都能看出來：那叫做白裡透紅。」

黃麗群該文搭配聶永真設計圖文「投錯人，偶像也變敏感詞」，並以「自由像空氣 你以為理所當然 但投錯人，偶像與他們的產地隨時都能被消失 」強調這次總統大選的關鍵，文化界紛紛響應串連，強調1月13日大家要「站出來，選對人，挺美好」。

該文發布不到一天，已經超過三千讚、一千多則分享，有網友留言表示「投錯人，你的孩子就真的不是你的孩子」、「我們沒有任何試錯的餘地」、「大家想走的路是活的路、健康的路、孩子能夠長大的路」，也有網友說「趕快提醒還沒從戲裡醒來的人，不然以後可能連票都沒得投了」、「不想因為能夠任性投票的權力，反而讓自己喪失能安心說任何話的機會」。