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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超級星期天／藍綠白決戰高雄　侯爭非綠選民、賴喊百萬票、柯拚突圍

▲▼國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、鄭佩玟、袁茵／高雄報導

總統選舉超級星期天登場，藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲今（7）晚間挺進被視為綠營票倉的高雄市，三方肉搏拚場。侯營鎖定淺藍及非綠選民，力爭「少輸為贏」，下午在前鎮夢時代前造勢；賴營將重回鳳山，高呼「總統百萬票、國會8席全壘打、民進黨拿政黨票最高票」訴求；柯營則在凹子底捷運站周邊封街，力圖從藍綠夾殺中爭取最大空間。

侯友宜鎖定淺藍＆非綠選民　南部「小輸為贏」關鍵在「勢」

選前黃金周，藍綠白各方都進入短兵相接的肉搏戰階段，侯友宜今天前往高雄夢時代舉辦萬人造勢大會，邀請立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜，更有神秘嘉賓前台大校長管中閔前來助陣。

國民黨目前基本盤大致歸隊，接下來將進一步鎖定淺藍及非綠選民，加諸當天柯文哲也在高雄拚場，若屆時侯的人氣能夠壓過柯，將對高雄乃至於全國選情產生重大效應。

針對最後關頭的衝刺，國民黨目前基本盤歸隊，需更進一步鎖定淺藍及非綠選民，讓還沒決定的趕緊決定、讓已經決定的更有動力。地方輔選人士分析，高雄選民喜歡當面看到候選人本人，所以侯這段期間頻頻來高雄掃街，確實能增加能見度。

侯友宜今日上午也於臉書貼文批，民進黨把南台灣當成鐵票倉，即便南部鄉親給了民進黨多次機會，卻沒有被好好對待，民進黨不珍惜南部人的情意，「我們就換人做做看，2024這場戰爭與和平、清廉與貪腐的選擇中，票投侯友宜，讓以民為天的侯友宜，為你拚命！」喊話南部鄉親共同參與夢時代造勢。

綜觀而言，當下架民進黨成為共同的期盼後，許多非綠選民有所謂「西瓜偎大邊」心理，意即在國民黨跟民眾黨之間，會選擇氣勢比較強的一方，因此今日侯友宜在高雄的萬人大造勢至關重要，尤其當天柯文哲也在高雄造勢，形成藍白大拚場，國民黨南部追求「小輸為贏」不是不可能，就看侯友宜的「勢」能否壓得過柯文哲，翻轉南部就差一口氣。

賴清德重回鳳山萬人造勢　鞏固綠票倉目標奪百萬票

趕在展開「台灣美德站出來」黃金周車掃前一天，賴清德今天晚間將在鳳山西站旁廣場舉辦萬人造勢活動，這也是民進黨規劃環台萬人造勢活動中的第11場。今年民進黨延續過往「南票北補」選舉策略，希望藉由在南部票倉開出高票，補齊北台灣艱困選區票源，因此，賴營從競選之初就設定「總統百萬票、國會8席全壘打、民進黨拿政黨票最高票」訴求，號召支持者固票、催票。

回顧2020年總統選舉，「蔡賴配」在高雄開出逾109萬票超高票數，2016年「英仁配」亦拿下95.5萬餘票的成績，顯示想達成在高雄獲得「百萬票」的目標並非天方夜譚，但今年大環境不若4年前，除了總統選舉三咖督非兩強對決，也須面對沈重的執政包袱，加上立委選舉陣前換將，已對高雄整體選情造成影響。

值得注意的是，去年11月賴清德與立委候選人們的高雄市聯合競選總部成立大會，就在此處登場，而侯友宜在去年10月底也曾在此舉辦首場高雄大型造勢活動，當時喊破4.5萬人齊聚，氣勢驚人，不僅如此，2018年競選高雄市長的韓國瑜、陳其邁均曾在此地舉辦造勢活動，可說是檢驗候選人氣勢的兵家必爭之地。

根據規劃，今天晚間包括總統蔡英文、賴清德、副總統候選人蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁，以及黨籍立委候選人邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑、賴瑞隆（依登台順序）均將登台致詞，訴求選對的人，走對的路，高雄一直都在民主運動第一線「扛頭旗」，本次選舉也要繼續把票投給民主、投給未來。

▲民進黨總統候選人賴清德出席新莊造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲重回高雄　凹子底封街造勢拚再創「三粉」氣勢

柯文哲自2日啟動車掃，今已進入第6天，與副總統候選人吳欣盈分進合擊，柯從北到南一路車掃，吳欣盈則由南出發並跳部分縣市，並一同到造勢點會合；面對選舉前的黃金週，柯文哲於6日到台中車掃與舉辦大型造勢，擠滿眾多支持者相挺，展現極高人氣。

而柯文哲7日上、下午也到高雄市區進行車掃，晚間於凹子底捷運站周遭舉辦封街造勢；其實這不是柯文哲於2024大選中，第一次到高雄舉辦大型造勢，他曾於2023年12月23日受到「韓粉」陳清茂協助，舉辦岡山「三粉」大造勢，活動於晚上才開始，但傍晚就開始聚集人潮，支持者們還自發性的準備接駁車輛接人，最終主辦方喊出現場4萬人數，柯文哲大進場更是花了35分鐘才走到舞台。

而此次在凹子底捷運站的「TeamKP召集令—高雄場」由民眾黨自行舉辦，但同樣受到陳清茂的協助，就是希望再創岡山「三粉」大造勢氣勢，隔空向藍綠拚場；8日再前往台南車掃，黃金週選擇高雄、台南這2大綠營票倉，就是希望吸收淺綠支持者、無法接受國民黨總統候選人侯友宜的「韓粉」選票，從藍綠夾殺中爭取最大空間。

▲▼柯文哲高雄車掃，會前受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

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