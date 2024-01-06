陳其邁：選舉非做實驗　現在新北人像當時高雄人「覺得被市長拋棄」

▲高雄市長陳其邁助講。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數7日「黃金周」，賴清德新北市新莊選前造勢晚會湧入破3萬支持者，高雄市長陳其邁也到場站台，他致詞時表示，選舉不是做實驗、選擇不能走回頭路，這句話高雄人感受最深，現在新北市民跟當時的高雄人一樣，覺得這個城市沒市長、被拋棄了，呼籲大家2024把鑰匙交給有經驗、理想的人，讓美德贏台灣。

陳其邁表示，剩一個禮拜就要選舉，台灣走在關鍵十字路口，全世界都在看我們怎麼做決定，但選舉不是做實驗、選擇不能走回頭路，這句話高雄人感受最深，現在新北市民跟當時的高雄人一樣，覺得這個城市沒市長、被拋棄了。

陳其邁指出，今天特別趕上來新莊，要嚴肅跟大家說，選對人很重要，別人8年做兩任，自己六年選3次，感謝高雄人給他機會打拼、趕進度，終於把高雄失落的兩年拚回來，自己2020年上任時，高雄是天下雜誌幸福城市評比最後一名，但今年高雄超越台北、變成六都第一。

陳其邁表示，有一塊地本來要被國民黨市長做賽馬場，但民進黨的市長把它變晶圓廠，南部半導體科技廊帶，這3年企業投資高雄超過7千億，這才是真的發大財，馬英九時代常常說沒共識的九二共識，放任中國挖角台灣高階技術人才，現在的侯友宜跟馬英九有什麼區別？



