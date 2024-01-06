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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中超級星期六！賴清德：若藍白國會過半「只會扯後腿」依賴中國

▲▼賴清德台中豐原造勢。（圖／記者許權毅攝）

▲民進黨總統候選人賴清德今晚在台中豐原造勢，高喊若國會讓藍白過半，只會走回依賴中國老路。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴今（6）晚在台中市豐原鎮清宮舉行造勢，現場湧入超過5千人。賴清德發表演說時高喊，如果國會讓藍白共同過半，他們不會理性監督，反而只會扯後腿，走回依賴中國的老路。

賴清德表示，今天是超級星期六，下週就要投票，大家都有看到「在車上」這部影片，裡面我有跟蔡英文總統說，這8年她車開得很穩，在她帶領之下，台灣已經走向正確道路，而現在她已經把鑰匙交給我跟蕭美琴，歡迎大家一起上車、一起走。

▲▼賴清德台中豐原造勢。（圖／記者許權毅攝）

賴清德說，未來賴蕭配有三大使命，第一是要團結台灣、朝野，一起守護台灣，第二是要堅定穩健帶領台灣，自己跟蕭美琴在內政、外交都有能力跟信心，讓台灣成為更好的國家，第三就是堅定信賴台灣，自己跟蕭美琴對台灣民主都有強大使命感，要讓台灣壯大繁榮，不會走依賴中國的回頭路。

▲▼賴清德台中豐原造勢。（圖／記者許權毅攝）

賴清德也說，總統、副總統就像方向盤駕駛，那麼引擎在哪？在立法院。民進黨過半，民主進步的力道有夠，國家才會向前行。如果民進黨不過半，藍白共同過半，大家想看看，在野黨會理性監督嗎？只會扯後腿，因為他們要走依賴中國的老路。

▲▼賴清德台中豐原造勢。（圖／記者許權毅攝）

賴在台中高喊，如果立法院讓藍白過半，他們會要求政府重啟服貿，讓中國青年來台灣搶工作，而這個就是他們的政見。若是民進黨沒過半，立法院門戶大開，就沒辦法保護高科技，護國神山失去競爭力。

賴最後說，大家都很清楚，總統副總統、國會，台中都非常關鍵，懇求大家一起拉票、顧票、催票，13日一起投票，台中8席立委全壘打。

行政院長陳建仁則在台上細數蔡英文2016年以來政績，並表示，2024大選是國際也關注的事，都在看我們面對中國威脅，是不是會選擇自由民主，但是我們的對手（國民黨），沒有把台灣放在優先，能選他嗎？也不能讓中共代言人（意指韓國瑜）當立法院長。

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