選戰觀察／南部綠到出汁？　「南部囡仔」侯友宜要拚鬆動綠票倉

▲侯友宜車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

在過去的全國性大選中，國民黨在南部拿下的票數都不理想，每每都要「南票北補」，國民黨總統候選人侯友宜深知這樣的困境，在選戰倒數階段猛往南部跑。不過近期記者觀察，以及地方人士分析，因侯友宜強打自己是「南部囡仔 」，其接地氣的特質，已喚起不少南部選民的共鳴，確實浮現一股「希望給南部囡仔出頭天」的聲音。

侯友宜從選戰開始就主攻南部選區，除了發揮嘉義人與台語好的特點，也強調「人不親、土親」這點，吸引到許多中間選民及淺綠民眾。記者幾次現場觀察國民黨南部選情可以看到，確實有藍軍回流，甚至在一般日的車掃中也可以看到有支持者站在路邊與侯友宜揮手。

一名國民黨高雄市黨部幹部表示，近期國民黨的氣氛與侯剛開始選舉時的氣氛完全不一樣，藍軍支持者已全面回流，此外，不只侯本人一直往南部跑，侯友宜的哥哥、高雄醫學院前院長侯明鋒也都有在南部各縣市替侯友宜走動，盼打破南部為綠鐵票區的魔咒。

一名在台南的計程車司機也表示，從前年的九合一就可以看到，其實南部已經沒有想像中的綠了，民眾已有思辨能力，他過往從未投過國民黨，但這次他決定投下去，因為賴清德在台南的市政做得太差了，「人民不能再這樣苦下去」，因此他這次決定「堅定投3」。

一位熟悉南部選情的藍營人士表示，對賴清德的台南本命區來講，這些年因為議長賄選案、學甲爐碴案、光電弊案，北門槍響等狀況，讓台南人已對綠營不再信任，加上近期多位綠營政治人物出現桃色風波，與綠營本來的「清廉勤政愛鄉土」口號形成強烈對比，賴清德在台南要想躺著選拿高票，難度已變高。

該人士分析，趙少康當時提過，北部票他顧，南部票由侯負責，「南部囡仔」侯友宜用親身接觸，一步步去突破，也因為侯近期勤跑中南部，讓原本綠油油的票倉開始鬆動，就連侯在南部車掃時都曾說過，他本人並沒有感受到南部真的綠到出汁。不過選戰倒數7天，國民黨也不敢大意，侯友宜在投票前還安排3天往南部跑，盼能在最後關鍵再催出更多選票。