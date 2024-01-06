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大陸 大陸焦點 特派現場

嫩妹火鍋店吃飯「拔陰毛丟鍋裡」討3倍賠償　一看監視器嚇壞求饒

記者柯振中／綜合報導

山東濰坊某火鍋店近日遭到一名女客敲詐，女客在用餐的過程中拔出身上的毛髮，並且丟入火鍋當中，藉此要脅3倍賠償，直到後來看見監視器，才嚇得當場求饒。噁心的畫面曝光，讓一眾大陸網友瞬間氣炸。

綜合陸媒報導，這名年輕女子近日到某火鍋店用餐，吃到一半時，突然將手伸進褲子裡，摸索了一段時間以後，再朝火鍋做出搓手指的動作，接著立刻將店員喊來，告知「火鍋裡面有體毛」，要求賠償3倍金額。

▲▼女客在吃飯的過程中，拔陰毛丟進鍋裡。（圖／翻攝微博）

▲▼女客在吃飯的過程中，拔陰毛丟進鍋裡。（圖／翻攝微博）

▲▼女客在吃飯的過程中，拔陰毛丟進鍋裡。（圖／翻攝微博）

隔天一早，姜姓火鍋店老闆調閱監視器，想釐清是哪個環節出問題，沒想到竟看見了女子自拔下體體毛、丟入火鍋這件事，而女子這時正好打來索要賠償，讓老闆感到無奈，並且告知「請醫院開證明出來，我們就賠償。」

不過，女子事後發現，拔體毛的影片被放到網路上，嚇得立刻向姜姓老闆致歉、希望能夠刪除影片，並且正常支付了餐費。而姜姓老闆看在對方年輕的份上，也決定不計較，於是沒有報警，被放置體毛的鍋子他也直接丟掉，不會再用來煮餐給客人吃。

對此，大陸網友也氣得痛罵，「店家應該報警」、「這人太吃毛了」、「敲詐勒索」、「世界之大，無奇不有」、「這種就應該報警，讓她漲漲記性」、「小仙女的仙毛讓你的破店蓬蓽生輝。」

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