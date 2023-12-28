快訊／小玉「換臉A片」海撈1200萬　二審加重判刑！

▲小玉換臉A片案二審獲得減輕。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌接受網友匯款客製化台灣知名女性變臉A片，包括多位網紅、立委高嘉瑜、高市議員黃捷都受害，他也因此海撈1200餘萬元。一審將小玉判刑5年6月，案經上訴，小玉雖然認罪又與部分被害人達成和解，但高等法院二審仍加重判刑，不得易科罰金部分改判刑5年，得易科罰金部分1年8月。可上訴。

本案源於2020年底，檢警接獲被害人報案求助，查出曾為百萬YouTuber的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌與莊姓助理合作，在推特（Twitter）、Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員才可購買的方式，販賣利用「深偽Deep Fake」AI技術合成的換臉A片。被換臉的知名女性，除了高嘉瑜、黃捷以外，還有部分女藝人、網紅、直播主，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉等等。

檢方於2021年10月間搜索小玉的工作室與住家，並帶回小玉與助理2人偵訊，訊後小玉被以30萬元交保、助理被以5萬元交保。全案2022年3月間偵查終結後，檢方認定共119人受害，因此依照《個人資料保護法》、加重誹謗、妨害風化等罪嫌，對小玉、助理2人提起公訴。

一審新北地院審理時，小玉2人均認罪，新北地院認定2人涉犯《個人資料法》非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料、《刑法》販賣猥褻影像及加重誹謗等3項罪名，從重依《個資法》論處，119位被害人受害情節1罪1罰，將小玉每罪各判刑5月，合併應執行5年6月、得易科罰金200萬5000元，助理每罪各判刑3月，合併應執行3年8月徒刑、得易科罰金133萬5000元。

案件上訴二審，高等法院審理時小玉改以長髮、美甲的造型出庭，他也繼續表示歉意，並強調希望跟所有的被害人和解。此外，也有部分被害人提出附帶民事訴訟求償，自2022年12月首宗判賠100萬元起，至今有超過12人，獲賠超過800萬元。