日本時尚流行教主卡莉怪妞抵台南　大啖牛肉火鍋逛夜市

▲日本時尚流行教主卡莉怪妞30日抵達台南，立即享用台南著名溫體牛肉火鍋及珍珠奶茶，晚間也前往武聖夜市體驗夜市文化與美食，玩得非常開心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南好young耶誕跨年系列活動，31日晚將迎來最高潮「跨年倒數演唱會」，日本時尚流行教主卡莉怪妞30日抵達台南，立即享用台南著名溫體牛肉火鍋及珍珠奶茶，晚間也前往武聖夜市體驗夜市文化與美食，玩得非常開心。

日本時尚流行教主卡莉怪妞30日抵達台南，市長黃偉哲特地於台南著名溫體牛肉火鍋店設宴款待，她也立即在個人IG放上享用台南著名溫體牛肉火鍋及珍珠奶茶的照片，引來網友熱議發問「在台南吃溫體牛是不是很懂吃？」。

而在吃飽喝足後，卡莉怪妞30日晚上也把握難得機會前往武聖夜市，玩了海盜船、射飛鏢、套圈圈等遊戲，並且套中一個獎品，讓她感到非常開心，也充分體驗了台南的夜市文化氛圍。

台南市政府表示，31日下午將為卡莉怪妞舉辦媒體見面會，市長黃偉哲將親自介紹台南更多的特色美食與伴手禮，還為今年新婚的她準備神秘禮物，希望能把最美好的台南都讓她帶回家鄉與朋友共享。而明晚將登上跨年舞台表演的卡莉怪妞精心準備組曲，希望能帶給民眾絕佳的一場音樂與視覺饗宴。





此外，台南市政府日前宣布跨年夜超狂卡司名單後立即引來大批民眾前往排隊，市府祭出公告只允許前1日排隊，30日晚上即有民眾在現場搭帳棚過夜，以便在31日凌晨開放排隊後搶佔舞台前最佳觀賞位置。





主辦單位新聞及國際關係處提醒，根據氣象預報，明晚跨年仍有低溫，請粉絲們做好保暖工作，健康的快樂地享受跨年晚會。主辦單位也表示用紙板佔位除了會造成環境髒亂，另外也會有公平性問題，所以已經在西側草皮現場張貼公告，民眾必須到場親自排隊，也將不定時執行清場作業，並將移走現場佔位物品並不負責保管，請民眾務必遵守規定。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上18:00-01:00

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。



南瀛跨年晚會

12/31晚上19：00-00：00

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團。



詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

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