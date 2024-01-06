藍營控賴清德炒地皮　李正皓反問：炒地皮會買在政策確定3年後？

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨競選發言人凌濤今（6日）在臉書指控，民進黨總統候選人賴清德炒地、炒房，且疑似利用職權，一邊計劃台南捷運綠線，另一邊又買進捷運計畫沿線的房產。對此，媒體人李正皓拋出「數據」反問，有人要炒地皮是買在政策確定後3年的嗎？並指出，賴清德甚至是在台南市安平區漲價後才買進的。

凌濤指出，賴清德在2017年接任行政院長一年後，宣布將台南捷運綠線納入前瞻計畫，並於2020年將台南捷運綠線的可行性研究送至交通部審議，然而，隔年賴清德在台南市安平區購入3200萬的土地及房屋，一年後，此標的已暴漲800萬。

▲國民黨競選發言人凌濤指控民進黨總統候選人賴清德疑似在推行台南捷運綠線過程中，沿線購入房地產炒地、炒房。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

針對此事，凌濤還說，賴清德一路推動台南捷運綠線，房地產又剛好買在捷運計畫的路線，並怒轟，賴清德有利用職權炒地、炒房的嫌疑。

不過，李正皓點出，根據凌濤提供的時間序，台南捷運綠線是在2018年8月宣佈納入前瞻計畫二期特別預算之內，賴清德則是在2021年購買安平區房子。並反問凌濤，「有人要炒地皮是買在政策確定後3年的嗎？」

李正皓進一步分析，台南安平區歷年房價漲跌幅，在2018年確定台南捷運綠線納入前瞻預算後，2019年、2020年安平區房價連年大漲，19年漲16.95%、20年漲15.98%，「只有賴清德這個傻子，在安平區房價漲超過30%後才後知後覺在2021年進場買房。」

最後，李正皓直言，論炒地，國民黨總統候選人侯友宜才是真正高手，先默默的搞定土地整合，搞定後市場用地、容積獎勵逐一公佈，這等功力真的不知道比賴清德高竿多少檔次，「如果總統辯論題目是如何炒地皮？侯友宜一定可以把賴清德壓在地上摩擦。」

▼媒體人李正皓檢視台南市安平區近年房價漲幅，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）