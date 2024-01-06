諷沈伯洋是「漆彈專家」　侯友宜：他保衛國家「就像打仗用掃把」

▲侯友宜在全國競選總統外舞台上致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（6日）在全國競選總部外致詞時，表示自己認同黨主席朱立倫改變國民黨之意，所以才提名警察（指侯自己）選總統、提出的不分區立委名單也被誇獎。侯並舉不分區候選人、國防部前副部長陳永康為例，反諷民進黨不分區提名黑熊學院院長沈伯洋，說沈是「漆彈專家」，讓沈保衛國家就像打仗時用掃把一樣。

趙少康5日在高雄科技大學演講，有學生提問，年輕人普遍不挺國民黨，是否有辦法改善？趙少康回應，「年輕人對國民黨印象不太好，這跟我有什麼關係」，他離開國民黨30年，比年輕人還早對國民黨感到不滿，之所以回來，就是希望能好好改造、改革國民黨。

朱立倫6日受訪說，國民黨改革不但要做，且是不斷在改革，如果國民黨沒有改革，去年怎麼可能讓40幾位年輕人當選民意代表？更有全台灣有史以來最多的女性縣市長候選人？國民黨就是改革，今年才會提名侯友宜；國民黨就是要改革，今年才會有趙少康；國民黨就是不斷在改革，今年才推出最好、最強的不分區候選人。

對此，侯友宜6日上午在板橋車隊掃街結束後，於全國競總外的舞台上致詞表示，今天朱立倫的一席話讓他很感動，他知道國民黨長期以來很多事情需要檢討，而朱立倫的帶領下很不簡單，因為朱想要改變國民黨。

侯友宜說，大家知道他回國民黨的時間只有五年，很資淺，趙少康則是30多年沒回國民黨。國民黨被批評8年前一堆事情不對，「我們要改進」，但是八年後，他們痛定思痛，所以國民黨才有辦法提名一個當警察的人（指侯自己），今天就是要改變，包括趙少康也是想改變，所以國民黨在朱立倫帶領下，「不只我們倆人改變」，不分區也被誇獎，候選人有國防部前副部長陳永康。

話鋒一轉，侯友宜說，民進黨（不分區候選人）拿出打野戰、漆彈專家，叫做黑熊學院、叫沈伯洋，沈要來保衛國家，就像打仗時用掃把一樣。

接著，侯友宜強調，國民黨全心全力栽培下一代，改變國民黨 朱立倫有決心、魄力，他跟趙少康跟立委候選人，一定一起拚國民黨，贏得國家治理，讓國家大發展外，也讓國民黨重生再起，建立一個不一樣、清廉的文化，下一代會更好。