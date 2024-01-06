他稱因教召改投侯康！國防部發聲　網友笑：國民黨執政就沒教召？

▲國民黨前立委陳學聖。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／實習記者

國民黨前立委陳學聖昨（5日）在臉書提到，有20多歲的年輕朋友因為收到「教召預告書」而準備改投「侯康配」，還說這是戰爭和平的選擇正在發酵，但文出之後遭網友熱議，打臉反問「難道國民黨執政沒有教召？」對此，國防部也發出新聞稿說明，「動員召集預告書」已行之有年，目的是協助後備軍人先期規劃教召期間工作等事宜，以利生活安排及窒礙協處。

陳學聖在臉書提到，自己碰到一位20多歲的年輕朋友，去年才去教召7天，沒想到最近又收到「教召預告書」，而且是全年預告，因此準備改投「侯康配」，他認為，因為教召而改投藍營候選人的現象，就是戰爭與和平的選擇正在發酵。

不料，此話一出，也引來網友熱議，「難道國民黨執政沒有教召？」、「投了還是會教召」、「這東西馬英九時代我就收過了」。

除了前藍委將教召與戰爭連結的言論，針對網路傳言「國防部寄發動員召集預告書、國家處境危急」等，國防部昨晚一併做出回應。

國防部表示，為使每年度納編戰時動員及教召人員，瞭解相關權益與義務，國防部自民國106年起，即依「召集規則」，對納入年度動員召集名冊的應召員，郵遞送達「動員召集預告書」，以便先期完成應召準備。

國防部強調，這項作業已行之有年，目的是協助後備軍人先期規劃教召期間工作等事宜，並宣導急難核免等規範，以利生活安排及窒礙協處。

國防部指出，今年的「動員召集預告書」，是於去年12月26日寄發，並於全民防衛動員署後備指揮部網站公布，可供查詢教召訓練流路及召集人員等資訊。

國防部呼籲，國人如有相關疑問，歡迎向各縣、市後備指揮部查詢，勿聽信不實訊息誤導視聽。

▼陳學聖分享年輕朋友的「教召預告書」，國防部澄清是「動員召集預告書」非教召令。（圖／翻攝自陳學聖臉書）