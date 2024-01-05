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獨／張誌家告別式時間地點曝！將與父長眠同墓園　她心碎任護喪妻

▲張誌家告別式時間地點曝光，她心碎任護喪妻。（圖／民眾提供）

▲張誌家告別式時間地點曝光，第二任妻子雖已與張誌家離婚，但據悉感情仍好，面對前夫猝逝，前妻心碎任護喪妻。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

前職棒球星張誌家2024元旦驚傳猝逝大陸深圳，家屬聽聞悲痛萬分，急赴大陸見張誌家最後一面，隨後火化遺體帶回台灣。張誌家的告別式時間、地點也曝光，護喪妻是張誌家的第二任鍾姓前妻，家人將於1月12日9點在台中崇德殯儀館景福廳舉行家祭，9點40分舉行公祭，隨後將張誌家安奉於潭子與張誌家的父親長眠同一墓園。

▲▼ 張誌家靈堂照，姐姐受訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲張誌家在告別式後將與父親長眠在同一墓園。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家生前毀譽參半，曾在2001年帶領中華隊在經典賽完封日本，但也涉入簽賭案被棒球界封殺。台灣棒球史風光與黑暗面都有他的身影，對於要不要替張誌家辦告別式，張家人一度相當猶豫。但姊姊張方慈透露，弟弟很多友人說，無論如何都應讓他們來看看他，想送他最後一程。張誌家的哥哥日前受訪也提到，舉行告別式可以讓關心、愛護弟弟的親朋好友來跟他講講話，也符合他生前喜歡大場面的性格。

▲張誌家前妻將其骨灰罈放在胸前的大包包內帶回台灣。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

▲張誌家前妻與張家人接獲張誌家猝逝消息急奔大陸，4日將張誌家骨灰帶回台灣，前妻緊抱著骨灰入境。（圖／ETtoday攝影中心)

訃聞也意外曝光張誌家與第二任妻子感情，據悉兩人雖已經離婚，但感情仍要好，張誌家猝逝消息傳出，第二任妻子也跟著張家人急奔大陸，在機場心碎抱著張誌家骨灰回台，這兩日也守在小靈堂前，靜靜地表達對張誌家猝逝的不捨與心痛。

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