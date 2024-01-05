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未察覺飛機進入跑道？羽田機場有「誤闖警示」　將調查顯示狀況

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本國土交通省透露，東京羽田機場塔台設有警示功能，若有飛機進入降落飛機接近的跑道，塔台人員的螢幕上會出現警示，後續將調查系統顯示狀況。

▲▼羽田機場2日發生日本航空班機與海上保安廳飛機相撞事故。日航、海保機。（圖／達志影像／美聯社）

▲羽田機場2日發生日本航空班機與海上保安廳飛機相撞事故。（圖／達志影像／美聯社）

日本航空公司1架客機本月2日降落在羽田機場C跑道後，與欲飛往新潟的海上保安廳飛機發生碰撞事故。

共同社報導，國交省指出，若偵測到海保廳飛機進入跑道，羽田機場塔台人員系統螢幕上的跑道部分可能會閃爍黃色標示，飛機示意顏色可能會變成紅色。

國交省表示，「將調查（塔台）設備當時是否顯示海保廳飛機的實際位置並出現警示」，也將進一步瞭解塔台方面的管制狀況。

「讀賣新聞」報導，國交省相關人士透露，海保廳飛機在事故發生前，停在跑道內約40秒。

根據3日公布的通訊紀錄等資訊，海保廳飛機2日傍晚5時45分11秒接獲塔台指示朝C跑道前的停止位置滑行，海保廳飛機機長也在複誦指示後開始移動飛機。

不過，當時的影像與資料等顯示，海保廳飛機並未停在停止位置，而是在未獲塔台允許下進入了C跑道。海保廳飛機與日航客機碰撞前，在跑道上停了約40秒。

當時負責C跑道的塔台人員面對國交省詢問時，說明「未察覺海保廳飛機進入跑道」，也未留意到海保廳飛機出現與塔台指示相異的動作，因此並未要求當時在降落的日航客機重新降落。

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