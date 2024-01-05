兩任前妻靈前陪伴　張誌家兄吐秘辛：高中太愛玩...父幫他改名

▲▼張誌家靈位前上午難得清靜，只有幾人前來捻香，第一任（左2）、第二任前妻（左3）坐在對面一起陪伴。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

前職棒投手張誌家在大陸猝死後，家屬已迎靈回台，靈位暫放台中崇德殯儀館，將於1月12日舉辦告別式，張的兩任前妻和二哥張福棠5日上午都待在靈前討論相關後事，一整個上午只有幾個親友前來捻香，張的二哥透露，張誌家排行老三，本名叫福欽，高中時因為愛玩，靜不下來，父親受不了幫他改名，不知是改了名，或是加入球隊關係，結果還真的變乖了。

張誌家靈位前上午難得清靜，張的第一、第二任前妻面對面坐著，在靈前陪伴張誌家，兩人偶也會聊天，討論一些治喪事宜。張福棠說：「她們兩人沒有因為和誌家的關係而仇視對方，平常也有連絡，何況，人都走了，更該一起好好辦妥後事。」

張福棠說，上午幾個來捻香的人，都是住在台中，平時有跟誌家連繫，目前沒有接到有知名球星或是線上球員打來說要來，可能要到告別式才出現吧。

張福棠還透露，他們三兄弟的名字是「福」字輩，張誌家的本名叫張福欽，但是他高中時太愛玩，靜不下來念書，父親於是找人改名，也不知準不準？反正加入穀保棒球隊後就變乖了，幾個堂兄弟還打聽是哪個算命仙，這麼有效，也跟著去改名。