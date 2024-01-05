張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

記者許權毅、劉人豪／台中報導

前職棒球星「天才投手」張誌家1日在大陸深圳猝逝，享年43歲，張誌家第二任妻子，4日下午抱著裝有張誌家骨灰的黑色包，在家屬陪伴下走進台中殯儀館冰櫃，並與張誌家第一任妻子相擁而泣，場面十分哀戚，張姊哽咽表示，目前公祭預計辦在12日，歡迎誌家的好友、球迷們來送他最後一程。

▲張誌家第二任妻子(左)，與第一任妻子相擁而泣。（圖／民眾提供）

據了解，張誌家和兩位妻子離婚後，兩名前妻不僅都和張家保持聯繫，彼此偶爾也會聯絡，完全不會仇視對方，而《ETtoday新聞雲》5日就直擊，兩人不僅在靈前倍伴張誌家，還不時彼此安慰，也會和其他家屬共同討論治喪事宜。

▲張誌家靈位前上午難得清靜，只有幾人前來捻香，第一任（左2）、第二任前妻（左3）坐在對面一起陪伴。（圖／記者鄧木卿攝）



事實上，張誌家第二任妻子4日下午抱著裝有張誌家骨灰的黑色包包，在台中殯儀館與張誌家第一任妻子碰面，2人見面後互相擁抱低聲哭泣，並互相拍背安慰，場面十分哀戚，在場人士無不動容。

張誌家家屬4日上午從大陸返抵桃園機場，將張誌家骨灰帶回家鄉，下午2時許抵達台中崇德殯儀館，暫時將骨灰安放在「海葬區（安置骨灰處，目的不一定為海葬，由家屬決定處理方式）」，預計本月12日舉行公祭。

張家親屬表示，目前公祭預計辦在12日，歡迎誌家的好友、球迷們來送他最後一程，「人生最後一哩路，希望他抬頭挺胸，好好地走」。

▲第二任妻子背的黑色包包裝有張誌家骨灰。（圖／民眾提供）

▲張誌家靈堂照曝光。（圖／記者白珈陽攝）