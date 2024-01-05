日航客機擦撞焚毀　A350碳複合材質機身受檢視

文／中央社華盛頓/倫敦4日綜合外電報導

日本航空公司客機本月2日與日本海上保安廳航機發生嚴重擦撞事故，是首度有現代輕型大客機燃燒殆盡，被視為審視新一代碳複合材質飛機如何承受災難性大火考驗的案例。

▲日本航空編號JAL516的空中巴士A350客機2日在羽田機場跑道發生擦撞後起火燒毀。（圖／路透）

日本航空（JAL）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落東京羽田機場，旋即撞上日本海保廳的「德哈維蘭Dash 8」（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。

路透社報導，飛機殘骸照片顯示，這架A350機身已化為灰燼。在調查人員尋找擦撞肇因之際，飛航業也急於確認高科技複合材質飛機挺過事故的能力。這種飛機在過去10年間改變了長途飛行和航空業者的經濟。

美國安柏瑞德航太科技大學（Embry-Riddle Aeronautical University）飛安專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）說，這起擦撞事故「不僅是我們從火災角度，也是從耐撞力角度來研究的第一起案例」。

波音公司（Boeing）和空中巴士在2000年代初期分別推出787夢幻客機（Dreamliner）和A350，認為輕型碳複合材質飛機能大大節省燃料，也更不容易疲勞，從而可減少維護。

波音787投入服役沒多久便遇到引發火災的電池問題，因此2013年初短暫停飛。2013年7月，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音787因緊急定位發射器短路而著火，必須維修機身。

但這些事故都沒有導致飛機全毀。

A350在重量上有53%是複合材質，外部結構多由複合材質組成，包括機身、機尾和機翼大部分，以及部分機鼻。

專家指出，這次乘客和機組員得以在機體還完好的情況下全數平安撤離，將讓人們對這種經特殊條件認證的材料重拾信心。

但專家警告，要對A350的複合材質機體如何耐火、可汲取哪些技術方面的教訓下通盤結論，目前還言之過早。

航空相關媒體「李罕新聞」（Leeham News）複合材料專家費姆（Bjorn Fehrm）說，複合材質的機身比鋁製飛機多了數項優點。

費姆指出，鋁的熔點為攝氏600度左右且能導熱，碳纖維卻能承受約6倍的高溫，結構會悶燒或燃燒，而不會熔化。

空中巴士2019年在提供給消防人員的指引中表示，A350和傳統鋁製飛機展現「相同等級的安全性」，測試顯示A350對火穿透的「抵抗力有所提升」。

但空巴提到，當長時間暴露於極度高溫時，即使複合材質蒙皮看似完好，複合材質的機身也可能會失去結構完整性。