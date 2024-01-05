「在路上」競選片化蔡賴心結？　黃揚明：靠蔡英文號召英粉歸隊

▲賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部日前推出「我們一起，在路上」影片，找來總統蔡英文共同拍攝，半天就衝逾400萬次觀看。對於該影片，資深媒體人黃揚明分析，賴清德很清楚地知道，全民進黨只有靠蔡英文號召英粉歸隊，才能讓賴清德「贏得美」，而影片中的「交棒」概念，用以化解四年前就存在的蔡賴心結，也是路人皆知的陽謀。

黃揚明今日在臉書發文表示，民進黨「賴蕭配」在選前11天晚間推出「在路上」競選廣告，表達蔡英文交棒給賴清德、傳達國會求過半、堅定守護民主等理念意象。請出歷次為蔡英文參選總統操刀最後衝刺廣告的名導羅景壬，這次賴清德很清楚地知道，全民進黨只有靠蔡英文號召英粉歸隊，才能讓賴清德「贏得美」。

黃揚明透露，蔡英文三度參選總統，在民進黨的大選史中，已寫下空前紀錄，參選得票一次比一次高，落選的2012年總統大選票數及得票率都是民進黨落選總統的最高紀錄，當選的2016年、2020年票數與得票率也不斷創下民進黨的新紀錄，且蔡英文三屆總統得票率都領先該次民進黨政黨票10個百分點以上。

「單看過去三屆總統大選的得票數據，蔡英文大於民進黨確實是鐵錚錚的事實。」黃揚明說，過去三屆大選，蔡英文在最後催票階段請出導演羅景壬拍攝廣告，例如2012的「屋頂篇」、2016的「跟著孩子走」、2020的「大聲說話」，蔡英文都僅露臉幾秒，影片主軸以傳達人民對執政者不滿、訴求改變，以及聲援香港反送中等價值為影片主體，以感性訴求來感動可能的潛在支持者。

黃揚明說，而這次廣告僅由蔡英文、賴清德、蕭美琴擔綱演出，沒有其他素人入鏡，很明顯策略改變，透過「蔡賴」與「賴蕭」的對話凸顯欲傳達的團結意向及民主理念，影片中的「交棒」概念，用以化解四年前就存在的蔡賴心結，也是路人皆知的陽謀。

黃揚明分析，這次賴清德若能拿到蔡英文在2012年的609萬票，勝選就幾乎成為囊中物，因為若以7成投票率計算，609萬票的得票率約達44.6％，堪稱「三腳督」對戰的安全得票率；因此，能在綠營基本盤外爭取「英粉」極大化，是這支廣告的目標。

黃揚明認為，這支「在路上」可以當成大家對民進黨執政喜好度的快篩試劑，4分鐘看完，喜歡的就是支持民進黨繼續執政，不喜歡的以及看不完的，就是不支持民進黨繼續執政。這次選戰中，難得有一支競選廣告引起廣泛討論，以及網友惡搞創作，藍白陣營的文宣讓人印象深刻的幾乎沒有，或許民進黨的選戰技術操作面還是技高一籌。