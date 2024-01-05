　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「在路上」競選片化蔡賴心結？　黃揚明：靠蔡英文號召英粉歸隊

▲▼賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

▲賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部日前推出「我們一起，在路上」影片，找來總統蔡英文共同拍攝，半天就衝逾400萬次觀看。對於該影片，資深媒體人黃揚明分析，賴清德很清楚地知道，全民進黨只有靠蔡英文號召英粉歸隊，才能讓賴清德「贏得美」，而影片中的「交棒」概念，用以化解四年前就存在的蔡賴心結，也是路人皆知的陽謀。

黃揚明今日在臉書發文表示，民進黨「賴蕭配」在選前11天晚間推出「在路上」競選廣告，表達蔡英文交棒給賴清德、傳達國會求過半、堅定守護民主等理念意象。請出歷次為蔡英文參選總統操刀最後衝刺廣告的名導羅景壬，這次賴清德很清楚地知道，全民進黨只有靠蔡英文號召英粉歸隊，才能讓賴清德「贏得美」。

黃揚明透露，蔡英文三度參選總統，在民進黨的大選史中，已寫下空前紀錄，參選得票一次比一次高，落選的2012年總統大選票數及得票率都是民進黨落選總統的最高紀錄，當選的2016年、2020年票數與得票率也不斷創下民進黨的新紀錄，且蔡英文三屆總統得票率都領先該次民進黨政黨票10個百分點以上。

「單看過去三屆總統大選的得票數據，蔡英文大於民進黨確實是鐵錚錚的事實。」黃揚明說，過去三屆大選，蔡英文在最後催票階段請出導演羅景壬拍攝廣告，例如2012的「屋頂篇」、2016的「跟著孩子走」、2020的「大聲說話」，蔡英文都僅露臉幾秒，影片主軸以傳達人民對執政者不滿、訴求改變，以及聲援香港反送中等價值為影片主體，以感性訴求來感動可能的潛在支持者。

黃揚明說，而這次廣告僅由蔡英文、賴清德、蕭美琴擔綱演出，沒有其他素人入鏡，很明顯策略改變，透過「蔡賴」與「賴蕭」的對話凸顯欲傳達的團結意向及民主理念，影片中的「交棒」概念，用以化解四年前就存在的蔡賴心結，也是路人皆知的陽謀。

黃揚明分析，這次賴清德若能拿到蔡英文在2012年的609萬票，勝選就幾乎成為囊中物，因為若以7成投票率計算，609萬票的得票率約達44.6％，堪稱「三腳督」對戰的安全得票率；因此，能在綠營基本盤外爭取「英粉」極大化，是這支廣告的目標。

黃揚明認為，這支「在路上」可以當成大家對民進黨執政喜好度的快篩試劑，4分鐘看完，喜歡的就是支持民進黨繼續執政，不喜歡的以及看不完的，就是不支持民進黨繼續執政。這次選戰中，難得有一支競選廣告引起廣泛討論，以及網友惡搞創作，藍白陣營的文宣讓人印象深刻的幾乎沒有，或許民進黨的選戰技術操作面還是技高一籌。

ET快訊
遭爆昆凌控「多人運動」！　周杰倫一張照回擊了
「忙調度其他飛機」！　塔台：沒發現海保機闖入跑道
台積電女副理把「製程機密」給男友！　還貼心做示意圖慘了
海保機長不斷說「對不起、對不起」　堅稱：得到許可進入跑道
選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網驚喊：魔王你贏了
漁民被漁網絆倒溺斃！　家屬跪地痛哭
飛機上「4時段」廁所最髒最臭！　前空姐曝如廁最佳時機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

侯辦預告綠將發抹黑廣告「敬告」媒體不得播出　綠委批「藍色恐怖」

快訊／「挺柯YouTube頻道」無預警遭移除　急喊：了解情況中

「在路上」競選片化蔡賴心結？　黃揚明：靠蔡英文號召英粉歸隊

選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網歪樓喊：魔王你贏了

侯友宜直言不會操作棄保　信心喊話「我一定會贏」

侯友宜遭質疑賣台　韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣不可能

侯友宜拋政見「97萬青貧讀大學、碩士免費」　盼改善貧窮世襲

趙少康上《夜夜秀》狂吸130萬人觀看　蔡正元讚：只有他有本事

賴清德稱「是我核定當校長」　管中閔：當全台人民弱智失憶？

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

侯辦預告綠將發抹黑廣告「敬告」媒體不得播出　綠委批「藍色恐怖」

快訊／「挺柯YouTube頻道」無預警遭移除　急喊：了解情況中

「在路上」競選片化蔡賴心結？　黃揚明：靠蔡英文號召英粉歸隊

選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網歪樓喊：魔王你贏了

侯友宜直言不會操作棄保　信心喊話「我一定會贏」

侯友宜遭質疑賣台　韓國瑜：跟我長出滿頭秀髮一樣不可能

侯友宜拋政見「97萬青貧讀大學、碩士免費」　盼改善貧窮世襲

趙少康上《夜夜秀》狂吸130萬人觀看　蔡正元讚：只有他有本事

賴清德稱「是我核定當校長」　管中閔：當全台人民弱智失憶？

方文琳女兒「遭大型機器砸頭」痛到哭！　重感冒拭淚強撐錄影

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

NBA明星賽首輪票選！詹皇將破賈霸紀錄　唐西奇人氣勝柯瑞

蓋房工人喊「大選後會跌」　婆婆急勸晚點買！苦主狂怨：會後悔

能登強震巨大衝擊！　石川縣溫泉旅館「加賀屋」暫停營業

國聯賽揚史奈爾有興趣加盟洋基　與柯爾組賽揚先發連線

蘋果新專利再加一　iPhone將支援Apple Pencil

房仲菁英彙集地！永慶加盟四品牌桃竹苗10家店破億、近70位經紀人業績達千萬

侯辦預告綠將發抹黑廣告「敬告」媒體不得播出　綠委批「藍色恐怖」

上班遇「盜版史努比」　２狗輪流站屋頂她看傻

政治熱門新聞

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

賴稱核定管中閔當校長　管：當大家失憶？

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

凱旋苑戶外樓梯加窗違規　北市要求限期改善

侯友宜拋政見：97萬青貧讀學碩士免費

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

韓商向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台親中立委舉報

侯賣台？韓國瑜：跟我長頭髮一樣扯

侯友宜拒操作棄保：我一定會贏

曝年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

黃珊珊揭賴清德9大謊言　喊話：別選錯的人走錯的路

王婉諭長期關注居住正義　民團力挺

更多熱門

相關新聞

侯友宜拒操作棄保：我一定會贏

侯友宜拒操作棄保：我一定會贏

2024大選進入最後衝刺階段，國民黨總統候選人侯友宜4日被問到棄保問題，直言自己是在野最強候選人，有強烈的信心一定會贏，所以他不擔心棄保問題，更不會去刻意操作，他甚至反問媒體，「選民有那麼好操作嗎？」

侯賣台？韓國瑜：跟我長頭髮一樣扯

侯賣台？韓國瑜：跟我長頭髮一樣扯

侯友宜拋政見：97萬青貧讀學碩士免費

侯友宜拋政見：97萬青貧讀學碩士免費

國民黨基隆大造勢　侯友宜：該換人做看看了

國民黨基隆大造勢　侯友宜：該換人做看看了

基隆團結造勢　侯友宜韓國瑜大咖合體

基隆團結造勢　侯友宜韓國瑜大咖合體

關鍵字：

2024總統2024賴清德蕭美琴蔡英文在路上廣告黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍　民眾傻眼圍觀

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面