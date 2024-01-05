侯友宜直言不會操作棄保　信心喊話「我一定會贏」

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選進入最後衝刺階段，國民黨總統候選人侯友宜4日被問到棄保問題，直言自己是在野最強候選人，有強烈的信心一定會贏，所以他不擔心棄保問題，更不會去刻意操作，他甚至反問媒體，「選民有那麼好操作嗎？」

▲侯友宜（中間）強調不會操作棄保。（資料照／記者林敬旻攝）

選戰進入最後倒數階段，是否會出現棄保效應，各界都在關注、討論。根據《自由時報》報導，侯友宜4日被問到棄保相關問題，直言自己是在野最強候選人，有強烈信心會贏，也相信選民能夠自行理性判斷，「選民有那麼好操作嗎？」所以他不擔心棄保問題，也不會去刻意操作。

不過，侯友宜的搭檔國民黨副總統候選人趙少康日前在政論節目中提到，若侯康配贏了，願意找民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘一起討論內閣人事，包括行政院長人選。

▲柯文哲批評藍營現在使用的手段就是在鋪陳棄保。（資料照／記者李毓康攝）

對此，柯文哲4日回應，國民黨現在玩的把戲就是為棄保做鋪陳，「這種話趙少康出來講本身就是失格，那個趙少康當副手是侯友宜自己挑的？如果是侯友宜自己挑的，現在一定很後悔。」

趙少康則表示，這代表國民黨對柯文哲的重視，侯友宜說過願意組聯合政府，當初藍白合簽下的6點共識也都會遵守，「我覺得侯友宜氣量很大，選舉不要小眉小眼，成不了大事」；至於挨批失格一事，他笑稱，國民黨總統、副總統一條心，是民眾黨分很開，「柯文哲應該也要放開心胸，不要挑撥分化」。