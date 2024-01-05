批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部日前與總統蔡英文合作推出「在路上」競選宣傳片，半天就衝逾400萬次觀看。對此，前副總統呂秀蓮4日表示，這支競選廣告讓人家覺得當總統、副總統好像很過癮，開車去遊山玩水，沒有想到多少狂風暴雨在面前，內政存在多少危機，尤其全世界最關心如何改善兩岸關係，呼籲選民不要被選舉花招迷惑。

呂秀蓮4日在《中天新聞》中指出，「在路上」這支競選廣告讓人家覺得當總統、副總統好像很過癮，開車去遊山玩水，因為題材很新鮮，看起來讓大家羨慕，但若從外國記者眼光來看卻完全不一樣。

呂秀蓮提及，不久前有個日本記者在節目上講，坦白講大家是抱著很緊張心情看這次台灣選舉，因為台灣何去何從，對東亞地區安危動盪，甚至對世界來說都很重要，結果卻在吵土地那種小不點的問題，完全沒有提出大的方針。

此外，呂秀蓮也開轟，拍出那樣影片，讓人家覺得當總統很過癮，青山綠水，沒有想到多少狂風暴雨在面前，內政存在多少危機，尤其全世界最關心如何改善兩岸關係。她痛批，三組總統候選人為了選票沒有人敢講真心話，每個人都躲躲藏藏，呼籲選民要認真想，1月13日投下的這張票會決定台灣前途，要承擔這結果，不要被選舉花招迷惑。