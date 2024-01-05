蔡英文、賴清德〈在路上〉對話很假？　郭正亮指1點：實在聽不下去

▲民進黨總統候選人賴清德競選總部釋出「在路上」拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近日推出新的競選廣告〈在路上〉受到廣大迴響，其中，總統蔡英文還親自出馬，與賴清德做出「交棒」意象的環節。對此，前立委郭正亮日前表示，自己看到是蔡賴兩個演就轉掉，實在聽不下去，並指出，綠營不敢去凸顯政績，因為要讓政績感動選民就是很難得分。

郭正亮3日在節目《新聞大白話》中提到，自己並不覺得〈在路上〉這種廣告能夠得分，基本上，還是原本的支持者，原因在於國民黨、民眾黨的支持者現在看到主角是蔡英文、賴清德就轉台了，「尤其你們兩個人傳承，只能夠說就民進黨廣告裡面這支拍得不錯。」

此外，郭正亮認為，新潮流在操盤文宣本來就有一定的水準，但能不能得到同溫層外的票，這是一個問號。

郭正亮還說，綠營不敢去凸顯政績，用政績來感動選民就是很難得分，譬如：8年來，生活有變好嗎？敢回答這一題嗎？社會安全網有把握嗎？郭正亮怒批，「兩人對話就很假，請問這四年來你們有對過話嗎？」

針對〈在路上〉這支廣告，郭正亮也分析，這支廣告能引起注意，是因為用類似電視台拍連續劇的方法，有劇情的感覺，可是兩個演員太差，如果換另外兩個俊男美女來演，人家可能稍微會看。

郭正亮坦言，其實很早就有朋友傳給他看這支廣告，但他看到是蔡賴兩人演就轉掉，實在聽不下去。

不過，郭正亮也點出，賴清德夫人的那支競選廣告，就讓他看了很有感覺，因為不常見，又蠻平易近人，而〈在路上〉一看就很假，劇情對白寫再好也沒用，人家知道你們兩個的底細。

郭正亮強調，要讓社會有感動還是要走出自己的圈子，向社會提出呼籲，這種就做交棒廣告，「你們兩個毫無信任可言還交棒？一看就沒有說服力」。