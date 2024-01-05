世界各國必吃！日本拉麵最受歡迎　台灣「這道」位居第4

▲台灣珍珠奶茶位居第4名。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

世界各國都有最具代表國家的美食。英國一家旅遊保險業者就針對TikTok數據分析，發現各國必吃美食，其中包括177國、2600種美食中整合出點閱率次數最高的前15樣必吃美食；其中台灣珍珠奶茶就位居第4名。

綜合外媒報導，英國「InsureandGo」旅遊保險專家分析TikTok數據後，從全球177國家、共2600種美食中得出日本拉麵是此生必嚐的美食，熱氣騰騰的麵條加上肉湯已在TikTok上獲得165億次觀看次數，因此拿下第一名。

接著是美國熱狗，在TikTok上的瀏覽次數更超過100億次居於亞軍；而台灣最具代表性的珍珠奶茶有81億次瀏覽，位居第4名，而印尼牛肉湯則是以瀏覽56億次數排名第5。

第6名到第10名依序為韓國泡菜（50億次）、土耳其旋轉烤肉（döner，49億次）、阿根廷烤肉（asado，43億次）、西班牙炸豬皮（chicharron，32億次）、墨西哥粽（tamale，29億次）。

第11名至第15名依序為菲律賓酸豆湯（sinigang，27億次）、加納fufu（由木薯和車前草製成，26億次）、俄羅斯魚子醬（26億次）、越南河粉（23億次）、秘魯的檸檬汁生醃海鮮（ceviche，22億次）。甜鹹食在大多數國家中以鹹食勝出，全球僅有38國必吃美食以甜食奪冠。

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