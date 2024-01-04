她到曖昧對象家喝酒　半夜尿急憋不住「尿在貓砂盆」結局神展開

▲女網友找不到廁所，不得不在約會對象家中的貓砂盆裡小便，不料結局卻神展開。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

糗了！有一名女網友近日分享自己災難的約會經歷，約會當天她去了對方的家，隨後喝了點酒，不料半夜醒來後非常想小便，但她人生地不熟根本找不到廁所，先是不小心闖進對方媽媽的臥室，而後還是找不到廁所，最後她不得不在貓砂盆裡小便，豈料隔天醒來後，卻發現故事大反轉，讓她哭笑不得。

據《每日鏡報》報導，女網友在論壇Reddit上透露，她近日和1位女孩正在約會，2人都20歲出頭，當天她回到對方的家，對方與媽媽住在一起。約會時2人喝了點酒，隨後就睡著了，但原PO因尿急，在半夜突然醒來，當下她並沒有叫醒約會對象，詢問她廁所在哪裡，而是決定直接衝向廁所。

但人生地不熟的她，意外衝進了對方媽媽的房間，當下原PO嚇傻了，馬上衝出房門大喊「走錯房間了」，而後她下了樓，繼續尋找廁所，但前後只是在不同的房間來回奔跑，毫無頭緒，這時原PO再也堅持不住了，最後不得不在貓砂盆裡解放。

當原PO早上醒來時，已經完全忘了一切，直到約會對象問「你昨晚進入我媽媽的房間嗎？」這時回憶才瞬間湧了回來，原PO說「我告訴我的約會對象發生了什麼事，並希望她能看到故事有趣的一面。」豈料，對方竟告訴原PO，家中並沒有貓或貓砂盆，所以原PO至今還不知道自己到底在哪裡小便，也沒有人知道。

此文一出，便引起熱議，大票網友都被笑翻，紛紛表示太有趣了！還有人留言「知道家中沒有貓，是我看過最大的情節轉折。」

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